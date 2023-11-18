ОПРОС ⟩ Нужно ли устраивать городские праздничные фейерверки?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Кайдо ТЮРКСОН, предприниматель: - Нет. Потому что животные очень боятся громких звуков, также стоит учитывать и то, что в денежном смысле это тоже не дешевое удовольствие, в такое время, когда приходится на всем экономить, неправильно тратить деньги на такие вещи, как фейерверки.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Майе КОМАРОВА, молодая мама: - Праздники, в том числе и фейерверки, в принципе нужны, особенно детям - для них это яркие впечатления. Но пусть они будут не поздно вечером, а, например, с началом темноты. Около елки могли бы быть какие-то развлекательные программы. Когда фейерверки взрывают поздно ночью, всегда переживаю, чтобы ребенок не испугался. С другой стороны, животных и птиц тоже жалко.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эндель САВОЛАЙНЕН, пенсионер: - Если посчитать, сколько денег улетает в воздух по всей Эстонии в новогодние и другие праздники, наверное, будет сотни тысяч и даже больше миллиона евро. Не особенно этично тратить такие деньги, тем более во время кризиса. Скольким нуждающимся людям можно было бы помочь...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Пилле ЛУЛЛА, пенсионер: - Думаю, что не нужны - время такое, что многим денег не хватает на самое насущное, тратить их на фейерверки просто невежливо.