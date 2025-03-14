"Надзор - это не инквизиция! Это делается для того, чтобы через три-четыре года мы не обнаружили, что на самом деле не смогли обеспечить этим детям качественное образование на эстонском языке", - подтвердила на парламентском инфочасе министр образования и науки Кристина Каллас ("Eesti 200"), отвечая на вопрос члена Рийгикогу центриста Алексея Евграфова, почему министерство организует надзор за городом Нарва и управляемыми ею муниципальными школами.
Министр образования Кристина Каллас: надзор - это не инквизиция
Член Рийгикогу АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВ (Центристская партия):
- 25 февраля вами был инициирован административный надзор за городом Нарва и находящимися в его ведении общеобразовательными школами. Осуществляют надзор служащие отдела правовой и кадровой политики Министерства образования и науки, а также отдела надзора Языкового департамента. Надзор продлится два месяца. Служащие будут посещать уроки без предварительного оповещения. Стоит заметить, что в число подлежащих контролю школ не вошла принадлежащая государству Нарвская Ваналиннаская основная школа. Организован ли данный надзор только над нарвскими муниципальными школами, по каким причинам и какова конечная цель этой деятельности?
Министр образования и науки КРИСТИНА КАЛЛАС ("Eesti 200"):
- В связи с переходом на эстоноязычное обучение, начавшимся, как известно, 1 сентября 2024 года - перешли все детсадовские группы, а также первые и четвертые классы, - обязанностью Министерства образования и науки является обеспечить установленное законом и происходящее на эстонском языке обучение.
С Таллинном у нас заключено соглашение о сотрудничестве, по которому город мониторит и осуществляет надзор сам. Таллинн создал свой методический центр. Сотрудники этого методического центра на сегодня обошли все детсадовские группы, все таллиннские первые и четвертые классы, и дали Министерству образования отчет и обзор того, что происходит с переходом на эстоноязычное обучение в первых и четвертых классах, а также в детсадовских группах.
Два других очень крупных города, где происходит переход, - это Нарва и Кохтла-Ярве. Относительно Нарвы и Кохтла-Ярве у нас в Министерстве образования отсутствует всяческая информация о том, что в действительности происходит с переходом в классах и в детсадовских группах. Мы знаем, что происходит в наших государственных школах. Мы не знаем, что происходит в муниципальных школах.
Поскольку мы не в силах сейчас проверить все детсадовские группы, то надзор инициирован сейчас как в нарвских, так в дальнейшем и в кохтла-ярвеских муниципальных школах и будет касаться обучения, происходящего в первых и четвертых классах. Школам не будут сообщать об определенных датах и часах, но сообщат, когда начнется надзор.
"Наши учителя стараются и учатся, однако при таком отношении министерства постоянные надзоры и различные проверки могут вызвать обратную реакцию".Алексей Евграфов, депутат Рийгикогу, Центристская партия
Надзор начнется в начале марта и продлится два месяца, цель надзора - пронаблюдать за происходящим в первых и четвертых классах обучением, при возможности оказать поддержку учителям, если возникнет необходимость, если учителям потребуется, например, методическая поддержка, обучение или улучшение знания эстонского языка.
Вторая часть надзора коснется владельца и руководства школ, чтобы проверить, какие предпринимались шаги, как перешли на эстоноязычное обучение и что школа сделала или не сделала для того, чтобы обеспечить эффективный переход на эстоноязычное обучение.
Мы провели с городом Нарва собрание, на котором обсудили этот надзор. Конечной целью надзора является по сути то, чтобы город Нарва как владелец школ оказался сам способен вести мониторинг и надзор, чтобы он смог сам гарантировать знание того, что у него происходит в первых и четвертых классах, а в будущем - в гораздо большем количестве классов. Для этого нужно очень тесно сотрудничать с Нарвским колледжем.
Так что я очень надеюсь, что в конце этого проекта надзора у нас будет разработана в городе Нарва такая методика мониторинга и надзора, которую город сможет применять сам как владелец школ.
АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВ:
- Для меня неожиданность, что у вас нет информации о том, что происходит в Нарве. По моей информации, наш отдел культуры постоянно общается с вашим министерством.
Однако я напомню, что в 2022 году был восстановлен министерский плановый контроль над Нарвской Кренгольмской школой, 6-й школой и Паюской школой. В 2023 году проверили Нарвский языковой лицей и Кесклиннаскую школу, а в прошлом году - Нарвскую Пяхклимяэскую школу. И вот вы организовали новую проверку этих школ, своего рода инквизицию, цель которой, безусловно, найти проблемы и наказать виновных. Видимо, выбор снова пал на Нарву. Я не знаю, следует ли это также связывать с тем фактом, что данная проверка стала возможной после вступления Катри Райг в должность мэра Нарвы, поскольку предыдущие проверки проводились во время ее полномочий.
Печальная истина в том, что наши учителя стараются и учатся, однако при таком отношении министерства постоянные надзоры и различные проверки могут вызвать обратную реакцию. Даже те учителя, которые отвечают требованиям, могут просто махнуть рукой и уйти, ведь благодаря действиям министерства они живут в постоянном стрессе. Министерство постоянно использует риторику о том, что учителя и директора школ не предпринимают достаточных усилий для перехода на эстонский язык обучения и поиска сотрудников. А каким образом министерство помогло учителям сохранять трудовой мир и чувствовать себя нужными?
КРИСТИНА КАЛЛАС:
- Я все же уточню: город Нарва никогда не предоставлял нам информацию о том, как продвигается переход на преподавание на эстонском языке, как происходит обучение, какая поддержка на самом деле нужна учителям, каким учителям и в каком количестве требуется методическая поддержка, каким учителям и в каком количестве на самом деле необходимо отдельное преподавание эстонского языка, дополнительная поддержка.
"Самое время проследить за тем, в какой поддержке учителя действительно нуждаются. Не воспринимайте это, пожалуйста, как какую-то инквизицию! Нам нужно все время поддерживать этих учителей. Мы не можем оставить этих учителей один на один с тем грузом, которым на самом деле является переход на эстоноязычное обучение".Кристина Каллас, министр образования и науки, "Eesti 200"
Город Нарва сообщил нам, какие учителя у него не соответствуют требованиям. То есть вопрос не в том, сколько не хватает учителей в определенных группах, а в том, как на самом деле происходит переход на эстоноязычное обучение в первых и четвертых классах, какая поддержка на самом деле нужна учителям и каково текущее состояние классов с точки зрения методики и языка.
Город Таллинн образовал свой методический центр и сам осуществляет собственный методический надзор и оказывает поддержку учителям, оттуда мы получили информацию о количестве учителей, которые нуждаются в дополнительном обучении. Для этого мы можем договориться о таких группах обучения с Таллиннским университетом и Тартуским университетом. От города Нарва мы такой информации не получаем. И это является причиной, почему мы по сути инициировали этот надзор. Это не инквизиция! Это делается для того, чтобы через три-четыре года мы не обнаружили, что на самом деле не смогли обеспечить этим детям качественное образование на эстонском языке.
Если в четвертом классе мы начнем проводить уровневую работу с детьми, которые сегодня учатся в первом классе, мы не имеем права ждать четыре года и думать, что мы будем четыре года с закрытыми глазами преподавать эстонский язык и не узнаем, что на самом деле происходит в классе, нужна учителю поддержка в методическом плане или нет. Мы для того и проводим сегодня этот надзор, чтобы получить информацию о том, многие ли учителя, которые сегодня уже преподают на эстонском языке, нуждаются в методической поддержке и поддержке в смысле языка. А когда мы узнаем, какова истинная ситуация, то сможем построить систему поддержки учителей. И сейчас мы обсуждаем возможность сделать это на базе Нарвского колледжа. С приходом Катри Райк на должность мэра это никак не связано.
Мы обеспечили учителям трудовой мир. С 1 сентября мы несколько раз обращались к прессе с просьбой не поднимать этот вопрос, а позволить учителям начать преподавание на эстонском языке. На сегодня с этого момента прошло уже почти шесть месяцев, и сейчас, я думаю, самое время пойти и проследить за тем, в какой поддержке на самом деле нуждаются учителя. Пожалуйста, не воспринимайте это как какую-то инквизицию! Нам нужно все время поддерживать этих учителей. Мы не можем оставить этих учителей один на один с тем грузом, каким на самом деле является переход на обучение на эстонском языке.
Член Рийгикогу АНТИ ПООЛАМЕТС (EKRE):
- Учителя нуждаются в поддержке, это правда. Ситуация в школах довольно сложная, но в поддержке нуждаются и дети, потому что во многих школах, а также в детских садах произошло так, что дети, для которых эстонский язык является родным, стали меньшинством во многих классах и группах детского сада, и тогда возникают такие курьезы, как, например, какой-нибудь воспитанник детского сада спустя несколько месяцев приходит домой и говорит, что столица Эстонии - Москва. Такая ситуация означает, что во многих местах эстонские дети лишились родной языковой среды.
Теперь у меня есть большая просьба, чтобы в ходе надзора изучили также, каково на самом деле владение языком в этих классах и не нужно ли в будущем при формировании классов и детсадовских групп учитывать знание языка, ведь в противном случае вы превратите детей просто в инструмент для своих половинчатых экспериментов, которому придется выполнять работу. В конце концов пострадают все русскоязычные дети, ведь язык толком не выучат или знание языка будет очень неравномерным, и эстонским детям придется просто скучать, ведь они языком владеют. Как предотвратить такие ситуации, когда знание языка детьми будет крайне неравномерным, в детсадах и в школе? И как выравнять уровень знания языка, возможно, с помощью тестов и экзаменов, и уже на их основе формировать группы?
КРИСТИНА КАЛЛАС:
- То, что эстонский ребенок, у которого домашний язык эстонский и который учится в школе, где обучают на эстонском языке, начинает говорить на русском языке или говорит, что столица Эстонии - Москва, - это городская легенда. Это не базируется ни на каких знаниях или фактах. Для того чтобы сказать, что мы должны решать какую-то проблему, надо для начала доказать, что эта проблема существует в действительности. Другими словами, проблема, при которой ребенок, обучающийся на эстонском языке в эстоноязычной школе и имеющий эстонский язык в качестве родного, не говорит по-эстонски, но начинает говорить по-русски и не в состоянии сказать, какой город является столицей Эстонской Республики, не является фактом. Это городская легенда, на самом деле не отвечающая истине. Следовательно, не нужно сразу же браться за решение этой проблемы.
Однако у нас в Эстонии есть какое-то количество таких школ, где вместе учатся как те дети, которые владеют эстонским языком, так и те дети, которые, придя в школу, недостаточно знают эстонский язык. Там вопрос не в национальности и не в том, какой язык у ребенка домашний, потому что и разговаривающий дома на русском или украинском языке ребенок может, придя из эстоноязычного детского сада, очень хорошо знать в школе эстонский язык.
То есть детей, конечно, нельзя распределять по группам по национальному признаку, но и рекомендация Министерства образования такова, да я сама неоднократно говорила это, что в педагогическом отношении языковые навыки являются особой потребностью. Это особая потребность и в том смысле, что поскольку язык служит средством обучения, то если владение этим средством обучения препятствует учебной работе, то надо подтянуть его. Поэтому действительно важно, чтобы учебный процесс ребенка был построен, исходя из того, требуется ему языковая поддержка или нет. И одним из методов достижения этого является разделение детей на учебные группы в зависимости от их знаний эстонского языка.
В Кивиылиской государственной школе, где мы объединили первые классы старой русской школы и эстонской школы, дети распределены по учебным группам в соответствии со знанием языка - не по национальности, а по знанию языка. Это является рекомендацией всем другим владельцам школ: при приеме детей в первый класс следует учитывать языковые навыки ребенка, поскольку Закон об основной школе и гимназии также гласит, что процесс обучения ребенка должен основываться на потребностях его развития.
Развитие языковых навыков является потребностью развития, и должно учитываться при заполнении первых классов и выборе методики, по которой будет учиться ребенок. Настоятельная рекомендация для тех регионов, где в первые классы приходят дети с очень разным уровнем владения языком: комплектовать учебные группы на основании языкового уровня. Поскольку у нас есть государственная поддержка для детей с другим родным языком, которые недостаточно владеют эстонским языком, то это дает возможность фактически обеспечить эти учебные группы ресурсами.