Министр образования Кристина Каллас: надзор - это не инквизиция

Если в четвертом классе мы начнем проводить уровневую работу с детьми, которые сегодня учатся в первом классе, мы не имеем права ждать четыре года и думать, что мы будем четыре года с закрытыми глазами преподавать эстонский язык и не узнаем, что на самом деле происходит в классе, нужна учителю поддержка в методическом плане или нет. Мы для того и проводим сегодня этот надзор, чтобы получить информацию о том, многие ли учителя, которые сегодня уже преподают на эстонском языке, нуждаются в методической поддержке и поддержке в смысле языка. А когда мы узнаем, какова истинная ситуация, то сможем построить систему поддержки учителей. И сейчас мы обсуждаем возможность сделать это на базе Нарвского колледжа. С приходом Катри Райк на должность мэра это никак не связано.