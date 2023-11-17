Еврокомиссия грозит Эстонии санкциями

Сегодня Европейская комиссия объявила, что она направила Эстонии официальное письмо, открывающее процедуру нарушения в связи с недостатками, допущенными ею при выполнении Рамочной директивы по отходам.

Директива устанавливает юридически обязательные цели по переработке отходов для повторного использования. Она также требует от государств-членов совершенствовать свои системы управления отходами и повышать эффективность использования ресурсов.

Директива должна была быть перенесена в национальное законодательство к 5 июля 2020 года, однако Эстония не полностью перенесла требования по предотвращению образования пищевых отходов и захламления, а также положения о мониторинге и оценке мер по повторному использованию и предотвращению образования пищевых отходов. Кроме того, по мнению Еврокомиссии, остается не перенесенным ряд аспектов расширенной системы ответственности производителей.