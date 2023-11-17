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Еврокомиссия грозит Эстонии санкциями

Северное побережье
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Фото: Ingrid Abel

Европейская комиссия недовольна тем, как Эстония выполняет рамочную директиву по отходам, предназначенным для повторного использования, пишет RusPostimees.

Сегодня Европейская комиссия объявила, что она направила Эстонии официальное письмо, открывающее процедуру нарушения в связи с недостатками, допущенными ею при выполнении Рамочной директивы по отходам.

Директива устанавливает юридически обязательные цели по переработке отходов для повторного использования. Она также требует от государств-членов совершенствовать свои системы управления отходами и повышать эффективность использования ресурсов.

Директива должна была быть перенесена в национальное законодательство к 5 июля 2020 года, однако Эстония не полностью перенесла требования по предотвращению образования пищевых отходов и захламления, а также положения о мониторинге и оценке мер по повторному использованию и предотвращению образования пищевых отходов. Кроме того, по мнению Еврокомиссии, остается не перенесенным ряд аспектов расширенной системы ответственности производителей.

Аналогичное письмо было направлено сегодня в Австрию, Болгарию, Кипр, Румынию и Чехию. Теперь у получателей письма есть два месяца на то, чтобы ответить и устранить недостатки. В случае отсутствия удовлетворительного ответа Еврокомиссия может перевести процедуру на следующий этап и вынести заключение о нарушении.

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Эстония
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