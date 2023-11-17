На выходных в Эстонию придет настоящая зима

В ночь на субботу будет погода с переменной облачностью. Местами может пройти небольшой снег. Ветер будет переменного направления, на побережье преимущественно южный, 1–7 м/с. Ожидается температура 3–9 градусов холода, на побережье местами 0 градусов. Днем будет погода с переменной облачностью. Местами пройдет небольшой снег. Ветер будет южный, преимущественно 2–8 м/с, температура воздуха будет колебаться от -4 до +2 градусов.

Ночью на воскресенье будет облачная с прояснениями погода. В некоторых местах выпадет небольшой снег. Ветер южный и юго-западный, 3–9 м/с. Температура будет 2–7 градусов холода. Днем будет пасмурно с прояснениями. Иногда пройдет небольшой снег и мокрый снег. Ветер южный, 3–9, на побережье с порывами до 14 м/с. Температура воздуха будет от -2 до +4 градусов.