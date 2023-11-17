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В Нарвской больнице вспышка заболевания коронавирусом

Северное побережье
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По мнению Яака Ааба, Нарвскую больницу и тамошние объекты культуры можно поддержать из других фондов.
По мнению Яака Ааба, Нарвскую больницу и тамошние объекты культуры можно поддержать из других фондов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В терапевтическом отделении Нарвской больницы отмечена вспышка заболевания коронавирусом среди пациентов лечебного учреждения, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

В терапевтическом отделении Нарвской больницы медицинские работники вынуждены переводить некоторых пациентов в инфекционные палаты из-за вспышки COVID-19. Помимо пациентов, коронавирусом заразились и восемь сотрудников отделения.

- Первый пациент с коронавирусом к нам пришел уже две недели назад, и к сожалению, сейчас эта вспышка продолжается. На изоляции - четыре пациента, которые находились в контакте с заболевшими, - сказала заведующая терапевтическим отделением Нарвской больницы Вероника Ильина.

Средний возраст пациентов с коронавирусом в Нарвской больнице  73 года, и медики опасаются, что не смотря на простудную симптоматику нынешней волны коронавируса, это заметно осложнит сопутствующие болезни пожилых пациентов.

Медработники рекомендуют пожилым нарвитянам быть максимально осторожными и желательно сделать вакцины как от коронавируса, так и от гриппа.

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Нарва
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