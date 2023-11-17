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KinoFF пройдёт в трёх городах: Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве

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Жизненную историю всемирно известного художника Казимира Малевича можно будет узнать из документального фильма "Малевич", который режиссер Владимир Луцкий снимал в Украине и Италии в 2019 году.
Жизненную историю всемирно известного художника Казимира Малевича можно будет узнать из документального фильма "Малевич", который режиссер Владимир Луцкий снимал в Украине и Италии в 2019 году. Фото: Kinoff

В 2023 году кинофестиваль KinoFF пройдёт в трёх городах: Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве с 7 по 19 ноября.

Кохтла-Ярве

7 Ноября

Кафе Croissant (Järveküla tee 79a, Kohtla-Järve, 30325 Ida-Viru maakond)

14:00 Мультимедийный день для детей

15:30 Программа короткометражных фильмов "Минувшие дни" (90 мин)

17:30 Документальный фильм "Малевич"

(Режиссёр Владимир Луцкий, Украина-Италия, 2019, 90 мин)

Язык - украинский, русский, польский. Субтитры - английский.

Йыхви 8 - 12 ноября

8 ноября

Йыхвиская Кесклиннаская школа (Narva mnt 16, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond)

10:00 Мультимедийный день для детей (3 ч.)

10 ноября

Apollo Jõhvi kino (Pargi Keskus, Puru tee 1)

12:00 Фильм для детей "Дневник Паулины П."

(Реж. Невен Хитрек, Хорватия, 2023, 96 мин.)

Язык - хорватский. Субтитры - эстонский, английский.

Рекомендуемый возраст: 7+

15:00 Фильм для молодёжи "Потерянные души"

(Реж. Кэтрин Проппер, США, 2023, 95 мин.)

Язык - английский. Субтитры - эстонский, русский.

Рекомендуемый возраст: 12+

18:00 Художественный фильм "В огне"

(Реж. Кристиан Петцольд, Saksamaa, 2023, 103 мин.)

Язык - немецкмй. Субтитры - эстонский, английский.

11 ноября

Apollo Jõhvi kino (Pargi Keskus, Puru tee 1)

13:00 Программа короткометражных фильмов "Любовь в неизвестном будущем" (61 мин.)

Реж. Кристен Бах, Шао-Че Ли, Макс Керн, Кинга Корнак, Пол Говард Аллен

Язык - английский, немецкий. Субтитры - английский.

18:00 Художественный фильм "Украденное свидание"

(Реж. Лейда Лайус, Эстония, 1989, 97 мин.)

Язык - эстонский, русский. Субтитры - эстонский, русский, английский.

12 ноября

Apollo Jõhvi kino (Pargi Keskus, Puru tee 1)

12:00 Фильм для детей "Ферма Коко"

(Реж. Себастьян Гагне, Канада, 2023, 87 мин.)

Язык - эстонский. Субтитры - английский, русский.

Рекомендуемый возраст: 7+

15:00 Фильм для молодёжи "Сладкая боль утраты"

(Реж. Коста Джорджевич, Сербия-Хорватия, 2023, 95 мин.)

Язык - сербский. Субтитры - эстонский, английский.

Одноголосый перевод - русский

Рекомендуемый возраст: 12+

18:00 Документальные фильмы

"Муралы"

(Реж. Дэн Шапиро, Алекс Топаллер, Польша-Украина-США-Испания, 2023, 9 мин.)

Язык - английский, украинский. Субтитры - английский.

"Защитники Земли"

(Реж. Энн де Карбучча, США-Италия, 2023, 96 мин.)

Язык - английский, испанский, итальянский. Субтитры - английский, русский.

Нарва 10 - 19 ноября

10 ноября

Концертный дом Женева (Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia)

Открытие фестиваля

19:00 Документальный фильм "Мосты в Ливерпуль"

(Реж. Михаил Вальтфогель, Чешская Республика, 2023, 69 мин)

Язык - русский, английский. Субтитры - эстонский.

14 ноября

Narva Eesti Põhikool (Kalda, 9)

9:00 Мультимедийный день для детей (3 ч.)

17 ноября

Кинотеатр Apollo Kino Narva (Т/Ц «Astri», Таллиннское ш. 41)

12:00 Фильм для молодёжи "Фантастическая троица"

(Реж. Микаэль Диштер, Франция, 2023, 95 мин)

Язык - французский. Субтитры - английский.

Рекомендуемый возраст: 9+

18:30 Художественный фильм "Одиночество"

(Реж. Нинна Палмадоттир, Исландия-Словакия-Франция,2023, 75 мин)

Язык - исландский. Субтитры - английские.

20:30 Художественный фильм "Прекрасные дни"

(Реж. Вим Вендерс, Япония-Германия, 2023, 123 мин)

Язык - японский, английский. Субтитры - эстонский, английский.

18 ноября

Кинотеатр Apollo Kino Narva (Т/Ц «Astri», Таллиннское ш. 41)

12:00 Фильм для детей "Королева танца"

(Реж. Аврора Госсе, Норвегия, 2023, 92 мин.)

Язык - эстонский. Субтитры - английский, русский.

Рекомендуемый возраст: 7+

17:00 Художественный фильм "Чак, чак, детка"

(Реж. Дженис Пью, Великобритания, 2023, 101 мин.)

Язык - английский. Субтитры - английский.

20:00 Анимационный фильм "Марс Экспресс"

(Реж. Жереми Перен, Франция, 2023, 85 мин.)

Язык - французский. Субтитры - английский.

Одноголосный перевод - русский. Нужен телефон, наушники. Правила тут:

19 ноября

Кинотеатр Apollo Kino Narva (Т/Ц «Astri», Таллиннское ш. 41)

12:00 Фильм для молодёжи "Это всегда был я"

(Реж. Джули Безерра Мэдсен, Дания, 2023, 72 мин.)

Язык - датский. Субтитры - эстонский, английский.

Рекомендуемый возраст:14+

15:00 Документальный фильм "Жизнь и смерть рождественской елки"

(Реж. Артурас Евдокимовас, Литва-Грузия-Дания, 86 мин)

Язык - грузинский, датский, литовский, английский. Субтитры - английский, русский.

Концертный дом Женева (Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia)

17:00 KinoFF Industry Day и награждение лучших фильмов проекта ShootShorts.

Кинотеатр Apollo Kino Narva (Т/Ц «Astri», Таллиннское ш. 41)

20:30 Короткометражные фильмы "Время поиска и экспериментов"

(Реж. Марко Лиллемяги, Дашка Дементева, Урмас Нимету, Алеся Суздальцева, Александра Шадрина, Эстония, 60 мин.)

Язык - эстонский, русский. Субтитры - английский.

"Массовый психоз"

"История про обезьяну, медведя и гусеницу"

"Лицом к лицу"

"Желания из колодца"

"Штандер, штандер, Катя!"

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