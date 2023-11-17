В 2023 году кинофестиваль KinoFF пройдёт в трёх городах: Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве с 7 по 19 ноября.
Кохтла-Ярве
7 Ноября
Кафе Croissant (Järveküla tee 79a, Kohtla-Järve, 30325 Ida-Viru maakond)
15:30 Программа короткометражных фильмов "Минувшие дни" (90 мин)
17:30 Документальный фильм "Малевич"
(Режиссёр Владимир Луцкий, Украина-Италия, 2019, 90 мин)
Язык - украинский, русский, польский. Субтитры - английский.
Йыхви 8 - 12 ноября
8 ноября
Йыхвиская Кесклиннаская школа (Narva mnt 16, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond)
10:00 Мультимедийный день для детей (3 ч.)
10 ноября
Apollo Jõhvi kino (Pargi Keskus, Puru tee 1)
12:00 Фильм для детей "Дневник Паулины П."
(Реж. Невен Хитрек, Хорватия, 2023, 96 мин.)
Язык - хорватский. Субтитры - эстонский, английский.
Рекомендуемый возраст: 7+
15:00 Фильм для молодёжи "Потерянные души"
(Реж. Кэтрин Проппер, США, 2023, 95 мин.)
Язык - английский. Субтитры - эстонский, русский.
Рекомендуемый возраст: 12+
18:00 Художественный фильм "В огне"
(Реж. Кристиан Петцольд, Saksamaa, 2023, 103 мин.)
Язык - немецкмй. Субтитры - эстонский, английский.
11 ноября
Apollo Jõhvi kino (Pargi Keskus, Puru tee 1)
13:00 Программа короткометражных фильмов "Любовь в неизвестном будущем" (61 мин.)
Реж. Кристен Бах, Шао-Че Ли, Макс Керн, Кинга Корнак, Пол Говард Аллен
Язык - английский, немецкий. Субтитры - английский.
18:00 Художественный фильм "Украденное свидание"
(Реж. Лейда Лайус, Эстония, 1989, 97 мин.)
Язык - эстонский, русский. Субтитры - эстонский, русский, английский.
12 ноября
Apollo Jõhvi kino (Pargi Keskus, Puru tee 1)
12:00 Фильм для детей "Ферма Коко"
(Реж. Себастьян Гагне, Канада, 2023, 87 мин.)
Язык - эстонский. Субтитры - английский, русский.
Рекомендуемый возраст: 7+
15:00 Фильм для молодёжи "Сладкая боль утраты"
(Реж. Коста Джорджевич, Сербия-Хорватия, 2023, 95 мин.)
Язык - сербский. Субтитры - эстонский, английский.
Одноголосый перевод - русский
Рекомендуемый возраст: 12+
18:00 Документальные фильмы
"Муралы"
(Реж. Дэн Шапиро, Алекс Топаллер, Польша-Украина-США-Испания, 2023, 9 мин.)
Язык - английский, украинский. Субтитры - английский.
(Реж. Энн де Карбучча, США-Италия, 2023, 96 мин.)
Язык - английский, испанский, итальянский. Субтитры - английский, русский.
Нарва 10 - 19 ноября
10 ноября
Концертный дом Женева (Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia)
Открытие фестиваля
19:00 Документальный фильм "Мосты в Ливерпуль"
(Реж. Михаил Вальтфогель, Чешская Республика, 2023, 69 мин)
Язык - русский, английский. Субтитры - эстонский.
14 ноября
Narva Eesti Põhikool (Kalda, 9)
9:00 Мультимедийный день для детей (3 ч.)
17 ноября
Кинотеатр Apollo Kino Narva (Т/Ц «Astri», Таллиннское ш. 41)
12:00 Фильм для молодёжи "Фантастическая троица"
(Реж. Микаэль Диштер, Франция, 2023, 95 мин)
Язык - французский. Субтитры - английский.
Рекомендуемый возраст: 9+
18:30 Художественный фильм "Одиночество"
(Реж. Нинна Палмадоттир, Исландия-Словакия-Франция,2023, 75 мин)
Язык - исландский. Субтитры - английские.
20:30 Художественный фильм "Прекрасные дни"
(Реж. Вим Вендерс, Япония-Германия, 2023, 123 мин)
Язык - японский, английский. Субтитры - эстонский, английский.
18 ноября
Кинотеатр Apollo Kino Narva (Т/Ц «Astri», Таллиннское ш. 41)
12:00 Фильм для детей "Королева танца"
(Реж. Аврора Госсе, Норвегия, 2023, 92 мин.)
Язык - эстонский. Субтитры - английский, русский.
Рекомендуемый возраст: 7+
17:00 Художественный фильм "Чак, чак, детка"
(Реж. Дженис Пью, Великобритания, 2023, 101 мин.)
Язык - английский. Субтитры - английский.
20:00 Анимационный фильм "Марс Экспресс"
(Реж. Жереми Перен, Франция, 2023, 85 мин.)
Язык - французский. Субтитры - английский.
Одноголосный перевод - русский. Нужен телефон, наушники. Правила тут:
19 ноября
Кинотеатр Apollo Kino Narva (Т/Ц «Astri», Таллиннское ш. 41)
12:00 Фильм для молодёжи "Это всегда был я"
(Реж. Джули Безерра Мэдсен, Дания, 2023, 72 мин.)
Язык - датский. Субтитры - эстонский, английский.
Рекомендуемый возраст:14+
15:00 Документальный фильм "Жизнь и смерть рождественской елки"
(Реж. Артурас Евдокимовас, Литва-Грузия-Дания, 86 мин)
Язык - грузинский, датский, литовский, английский. Субтитры - английский, русский.
Концертный дом Женева (Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia)
17:00 KinoFF Industry Day и награждение лучших фильмов проекта ShootShorts.
Кинотеатр Apollo Kino Narva (Т/Ц «Astri», Таллиннское ш. 41)
20:30 Короткометражные фильмы "Время поиска и экспериментов"
(Реж. Марко Лиллемяги, Дашка Дементева, Урмас Нимету, Алеся Суздальцева, Александра Шадрина, Эстония, 60 мин.)
Язык - эстонский, русский. Субтитры - английский.
"Массовый психоз"
"История про обезьяну, медведя и гусеницу"
"Лицом к лицу"
"Желания из колодца"
"Штандер, штандер, Катя!"