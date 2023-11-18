ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кристина Каллас

Если по всей Эстонии педагогическая профессия продолжает испытывать протестные настроения из-за нежелания правительства поднять зарплаты педагогов до разрешенного ранее уровня, то в Ида-Вирумаа в этом плане спокойнее. Наверное, неплохие доплаты преподавателям с этого учебного года несколько разбавили недовольство. Но одной из причин может быть и то, что предстоящая реформа языка обучения в русскоязычных детских садах и школах Ида-Вирумаа заставляет соблюдать осторожность: если есть риск потерять работу, то не стоит требовать повышения зарплаты.

Послание Каллас образовательному сообществу здесь было жестким: смягчения планов не будет, а те работники детских садов и школ, которые к 1 сентября не будут соответствовать языковым требованиям, должны лишиться работы. Министр, похоже, уверена в успехе реформы, хотя пока непонятно, откуда возьмутся те сотни учителей, когда только в Нарве почти 300 педагогов не соответствуют требованиям.