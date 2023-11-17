СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарва-Йыэсуу пьяный водитель съехал с дороги

Около полудня 16 ноября на 4-м километре трассы Нарва-Арумяэ в Нарва-Йыэсуу 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле "Kia Carens" выехал с дороги в поле.
Водитель и пассажир, 62-летний мужчина, доставлены в больницу.
В Силламяэ женщина ударила спутника ножом
15 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Ранна в Силламяэ пьяная 44-летняя женщина ударила своего сожителя острым предметом. Полиция задержала женщину. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.
В Тойла пожилой мужчина ударил жену
16 ноября в полицию поступило сообщение, что в волости Тойла 71-летний мужчина ударил жену. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.
В Алутагузе совершено нападение на полицейского
16 ноября в волости Алутагузе 51-летний мужчина напал на дежурного полицейского. Мужчина арестован. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.