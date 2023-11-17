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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарва-Йыэсуу пьяный водитель съехал с дороги

Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Около полудня 16 ноября на 4-м километре трассы Нарва-Арумяэ в Нарва-Йыэсуу 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле "Kia Carens" выехал с дороги в поле.

Водитель и пассажир, 62-летний мужчина, доставлены в больницу.

В Силламяэ женщина ударила спутника ножом

15 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Ранна в Силламяэ пьяная 44-летняя женщина ударила своего сожителя острым предметом. Полиция задержала женщину. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В Тойла пожилой мужчина ударил жену

16 ноября в полицию поступило сообщение, что в волости Тойла 71-летний мужчина ударил жену. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В Алутагузе совершено нападение на полицейского

16 ноября в волости Алутагузе 51-летний мужчина напал на дежурного полицейского. Мужчина арестован. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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