СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарва-Йыэсуу пьяный водитель съехал с дороги

Водитель и пассажир, 62-летний мужчина, доставлены в больницу.

В Силламяэ женщина ударила спутника ножом

15 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Ранна в Силламяэ пьяная 44-летняя женщина ударила своего сожителя острым предметом. Полиция задержала женщину. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В Тойла пожилой мужчина ударил жену

16 ноября в полицию поступило сообщение, что в волости Тойла 71-летний мужчина ударил жену. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

В Алутагузе совершено нападение на полицейского

16 ноября в волости Алутагузе 51-летний мужчина напал на дежурного полицейского. Мужчина арестован. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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