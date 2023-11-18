Тест-драйв автомобиля может быть моментом путаницы, поскольку водитель должен принять важное решение о покупке транспортного средства. На этом этапе существует множество аспектов, которые следует учесть. Как сделать объективный и сбалансированный выбор, чтобы потом не пожалеть? Хотя выбор автомобиля начинается с его визуальной оценки, наши эксперты составили несколько практических рекомендаций, которые помогут вам не запутаться во время тест-драйва и принять окончательное решение.
5 советов: Что учитывать во время тест-драйва нового или слегка подержанного автомобиля?
1. "Не судите о книге по обложке"
Первое впечатление от автомобиля, когда вы видите его, обычно основано на оценке цвета, формы и внешнего вида, но часто забывается, что визуальное впечатление не всегда отражает то, что решает повседневные практические потребности водителя.
Иногда цвет салона или объем багажника могут быть решающими аспектами. Другими словами, хотя внешний вид автомобиля может удовлетворять вашим вкусовым предпочтениям, важно также изучить внутреннюю часть автомобиля, его вместительность, интегрированные элементы и их соответствие вашим повседневным потребностям. Один из показателей качества внутреннего салона - коврики. Если они не соответствуют изгибам интерьера и имеют неприятный запах, они, вероятно, являются не оригинальными ковриками производителя, а дешевыми ковриками для быстрой продажи. Во время тест-драйва стоит проверить удобство и регулируемость водительского сиденья, соответствие и удобство панели управления, регулируемость руля и зеркал и так далее. Следует даже проверить работу кондиционера, следя за тем, насколько быстро он согревает или охлаждает воздух. Также важно честно ответить на вопрос, сможете ли вы долго поддерживать светлый салон в опрятном виде.
Определенно стоит обратить внимание на багажник, оценив, например, нуждается ли багажное отделение в автоматической и так называемой системе "открытия без рук", что особенно популярно среди семей с маленькими детьми. Если вам нужен просторный багажник на каждый день, эксперты рекомендуют проверить его, взяв с собой на тест драйв-детские кресла, коляску, лыжи и другие предметы, которые вы планируете в дальнейшем перевозить, чтобы удостовериться, что весь ваш инвентарь умещается.
Эксперты говорят, что истинная красота часто заключается в деталях, особенно при покупке подержанного автомобиля, поэтому важно обратить внимание на пластиковые детали автомобиля и их качество. Качество монтажа различных деталей дает представление о состоянии автомобиля. Например, насколько точно автомобильные детали собраны, равны ли расстояния между ними, совпадают ли их линии и так далее. Один из способов проверки качества автозапчастей и их сборки - просто проверка стабильности подлокотника, сдвигая его вправо и влево. Если он смещается даже немного в сторону, вероятно, и другие детали автомобиля собраны плохо.
2. Маневренность и управляемость автомобиля следует тестировать на дорогах с разным покрытием
Эксперты утверждают, что небольшой круг или маршрут неподалеку от дилера не являются полноценным тест-драйвом. Чтобы быть уверенным в возможностях автомобиля, лучше всего планировать тест-драйв на дорогах с разным покрытием, включая асфальтные дороги и, например, дороги со щебнем.
Также поездка, включающая несколько поворотов, круговых развязок и подъемов, позволяет оценить управляемость и маневренность автомобиля. Хотя может показаться, что такой разнообразный маршрут следует предпринимать только при покупке немного подержанного автомобиля, чьи возможности требуют большей проверки, его не следует избегать и во время тест-драйва нового автомобиля. В этом отношении выбор автомобиля аналогичен покупке дома - чем больше вы исследуете и чем более внимательно удостоверяетесь, что он действительно отвечает всем вашим повседневным потребностям, тем вероятнее, что вы не будете сомневаться в покупке определенного автомобиля.
Правда в том, что хотя во время тест-драйва есть большое желание проверить возможности автомобиля при высокой скорости, не стоит забывать, что ни одна поездка на автомобиле не отменяет соблюдение правил дорожного движения и мер безопасности на дороге.
3. Всегда следует пробовать все устройства помощи водителю
В настоящее время как новые, так и слегка подержанные автомобили оборудованы различными устройствами помощи водителю. Самыми классическими из них являются, например, навигация, круиз-контроль, парковочные датчики и так далее. В то же время в современных моделях есть системы, позволяющие автомобилю парковаться автономно, держаться между полосами на трассе, распознавать дорожные знаки и регулировать скорость автомобиля в соответствии с ними, автоматически тормозить или обнаруживать объекты в слепой зоне.
Перед проведением тест-драйва важно узнать, какими системами оборудован желаемый автомобиль, так как это также поможет спланировать, какие системы использовать на разных этапах тест-драйва. Обязательно нужно уточнить, как включать и выключать эти системы в автомобиле. Чем лучше подготовлен водитель, тем более гладким и информативным будет тест-драйв.
4. Особое внимание следует уделить работе коробки передач, ускорению и работе тормозной системы
Как известно, у каждого автомобиля есть свои особенности, но водитель может их почувствовать, только начав ездить на нем. Тем, кто все еще предпочитает автомобили с механической коробкой передач, следует обратить внимание на работу педали сцепления и на то, насколько легко и точно происходит переключение передач. В конце концов, даже опытный водитель будет чувствовать себя неудобно в своем автомобиле, если он не сможет привыкнуть к конкретной педали сцепления этого автомобиля и будет постоянно допускать ошибки при переключении передач.
Ускорение определяет, сколько времени требуется автомобилю для достижения скорости от 0 км/ч до 100 км/ч. Хотя разница в том, насколько быстро одна модель автомобиля ускоряется по сравнению с другой, может составлять всего несколько секунд, но водитель, который привык к ускорению в 11 секунд, почувствует разницу, если новый автомобиль может сделать это за 7 секунд. Поэтому эксперты рекомендуют во время тест-драйва задать себе вопрос, подходит ли выбранный автомобиль для ваших личных навыков вождения, "слишком медленный" он или, наоборот, "слишком быстрый". В этом контексте нужно помнить, что безопасность всегда имеет первостепенное значение.
Эффективные тормоза - самый важный аспект безопасности автомобиля. Однако они немного отличаются у каждого автомобиля, и именно различия можно выявить только на уровне ощущений. Перед тем как отправиться на тест-драйв, водитель должен сам ответить на вопросы: чувствует ли он уверенность в работе тормозной системы автомобиля; способен ли автомобиль быстро тормозить; кажется ли тормозная педаль легкой при нажатии? Это дает дополнительное чувство уверенности в безопасности вас и ваших пассажиров, когда окончательный выбор падает на конкретный автомобиль.
5. Парковка автомобиля позволяет лучше оценить габариты транспортного средства
Размеры машины можно по-настоящему "почувствовать", двигаясь по узким дорогам, особенно если рядом уже припаркованы другие автомобили. Если вы планируете приобрести автомобиль, значительно отличающийся по размерам от предыдущего, вам следует быть уверенным в своей способности к адаптации. Это особенно актуально для водителей, собирающихся перейти с меньшего автомобиля на больший. Наши эксперты рекомендуют не только пробовать водить по узким улицам во время тест-драйва, но и парковать автомобиль, обдумывая, не является ли большой автомобиль слишком поспешным выбором.
Загляните в автосалон Viru Moller, и мы найдем для вас наиболее подходящий подержанный автомобиль!
Желаем вам успешных и приятных тест-драйвов!
Aavo Renser
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