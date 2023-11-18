5 советов: Что учитывать во время тест-драйва нового или слегка подержанного автомобиля?

Ускорение определяет, сколько времени требуется автомобилю для достижения скорости от 0 км/ч до 100 км/ч. Хотя разница в том, насколько быстро одна модель автомобиля ускоряется по сравнению с другой, может составлять всего несколько секунд, но водитель, который привык к ускорению в 11 секунд, почувствует разницу, если новый автомобиль может сделать это за 7 секунд. Поэтому эксперты рекомендуют во время тест-драйва задать себе вопрос, подходит ли выбранный автомобиль для ваших личных навыков вождения, "слишком медленный" он или, наоборот, "слишком быстрый". В этом контексте нужно помнить, что безопасность всегда имеет первостепенное значение.

Эффективные тормоза - самый важный аспект безопасности автомобиля. Однако они немного отличаются у каждого автомобиля, и именно различия можно выявить только на уровне ощущений. Перед тем как отправиться на тест-драйв, водитель должен сам ответить на вопросы: чувствует ли он уверенность в работе тормозной системы автомобиля; способен ли автомобиль быстро тормозить; кажется ли тормозная педаль легкой при нажатии? Это дает дополнительное чувство уверенности в безопасности вас и ваших пассажиров, когда окончательный выбор падает на конкретный автомобиль.

5. Парковка автомобиля позволяет лучше оценить габариты транспортного средства

Размеры машины можно по-настоящему "почувствовать", двигаясь по узким дорогам, особенно если рядом уже припаркованы другие автомобили. Если вы планируете приобрести автомобиль, значительно отличающийся по размерам от предыдущего, вам следует быть уверенным в своей способности к адаптации. Это особенно актуально для водителей, собирающихся перейти с меньшего автомобиля на больший. Наши эксперты рекомендуют не только пробовать водить по узким улицам во время тест-драйва, но и парковать автомобиль, обдумывая, не является ли большой автомобиль слишком поспешным выбором.

Загляните в автосалон Viru Moller, и мы найдем для вас наиболее подходящий подержанный автомобиль!

Желаем вам успешных и приятных тест-драйвов!

Aavo Renser

Narva mnt 143, Jõhvi

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