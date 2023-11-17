На "Мосту дружбы" установили "зубы дракона"

Так называемые "зубы дракона" используют как препятствие для прохождения в том числе тяжелой техники.

Фотография с грузовиком, стоящим на мосту поперек движения, появилась в группе "Граница НАРВА-ИВАНГОРОД" в социальной сети Facebook в ночь на пятницу и спровоцировала горячее обсуждение среди участников группы.

Бетонные пирамиды выгрузили вдоль дороги, и по состоянию на пятницу проезду они не мешают.

- Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту, - пояснил Rus.Postimees руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.