На "Мосту дружбы" установили "зубы дракона"

В ночь на 17 ноября на мосту между Нарвой и Ивангородом эстонской стороной были установлены "зубы драконы" - бетонные пирамиды, которые используют для того, чтобы помешать продвижению техники. И хотя проезд по мосту по состоянию на пятницу не перекрыт, появление таких фортификационных сооружений спровоцировало горячие обсуждения в нарвских соцсетях.
Так называемые "зубы дракона" используют как препятствие для прохождения в том числе тяжелой техники.
Фотография с грузовиком, стоящим на мосту поперек движения, появилась в группе "Граница НАРВА-ИВАНГОРОД" в социальной сети Facebook в ночь на пятницу и спровоцировала горячее обсуждение среди участников группы.
Бетонные пирамиды выгрузили вдоль дороги, и по состоянию на пятницу проезду они не мешают.
- Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту, - пояснил Rus.Postimees руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.
Вечером 16 ноября руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар сообщил, что Эстония допускает "полное или частичное" закрытие погранпереходов на границе с Россией.