За полтора месяца коронавирус унес жизни 37 человек

Число людей, инфицированных коронавирусом, вновь стремительно растет, увеличивается количество госпитализаций и смертей, пишет RusPostimees.
В настоящее время в стационарном лечении в Клиникуме Тартуского университета нуждается 51 пациент, инфицированный коронавирусом. Среди них есть те, у кого коронавирус является основным, и те, у кого он является сопутствующим заболеванием. В настоящее время три человека находятся в отделении интенсивной терапии в связи с коронавирусной инфекцией, один пациент также находится в отделении интенсивной терапии в связи с гриппом.
По словам Пилле Митт, руководителя службы инфекционного контроля Клиникума Тартуского университета, больше всего госпитализировано людей старше 60 лет, не сделавших ревакцинацию против коронавируса. Помимо коронавируса, распространяется грипп, но лишь несколько пациентов были госпитализированы из-за вируса гриппа.
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