За полтора месяца коронавирус унес жизни 37 человек

В настоящее время в стационарном лечении в Клиникуме Тартуского университета нуждается 51 пациент, инфицированный коронавирусом. Среди них есть те, у кого коронавирус является основным, и те, у кого он является сопутствующим заболеванием. В настоящее время три человека находятся в отделении интенсивной терапии в связи с коронавирусной инфекцией, один пациент также находится в отделении интенсивной терапии в связи с гриппом.