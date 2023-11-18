С начала года в Эстонии зарегистрировано 440 случаев сексуального насилия над детьми

- Проведение Дня борьбы с сексуальным насилием поможет привлечь внимание к этой проблеме и продолжить борьбу с молчанием, до сих пор окутывающим ненадлежащее сексуальное обращение с детьми, которое является одним из самых скрываемых видов преступления. Важно, чтобы близкие ребенка и специалисты, работающие с детьми, знали, как это заметить, если нужно вмешаться и обратиться к тому, кто сможет оказать ребенку помощь, - говорит Мерит Корбе, руководитель услуги Дома детей Департамента социального страхования.

Дом детей Департамента социального страхования - это комплексная услуга помощи детям, подвергшимся ненадлежащему сексуальному обращению или имеющим рискованное сексуальное поведение. Услуга оказывается так, чтобы пострадавший ребенок и семья не должны были обращаться в разные учреждения, а получили бы поддержку и помощь в одном месте.

О важности работы Домов детей свидетельствует количество обращений, которое растет из года в год: в 2017 году – 132; в 2018 году – 241; в 2019 году – 402; в 2020 году – 428; в 2021 году – 534; в 2022 году – 631 и за первые десять месяцев 2023 года – 605 обращений.