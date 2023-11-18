С начала года в Эстонии зарегистрировано 440 случаев сексуального насилия над детьми

18 ноября в мире отмечается День борьбы с сексуальным насилием над детьми, Департамент социального страхования вместе со своими партнерами призывает обратить внимание на предотвращение ненадлежащего сексуального обращения с детьми.
- Проведение Дня борьбы с сексуальным насилием поможет привлечь внимание к этой проблеме и продолжить борьбу с молчанием, до сих пор окутывающим ненадлежащее сексуальное обращение с детьми, которое является одним из самых скрываемых видов преступления. Важно, чтобы близкие ребенка и специалисты, работающие с детьми, знали, как это заметить, если нужно вмешаться и обратиться к тому, кто сможет оказать ребенку помощь, - говорит Мерит Корбе, руководитель услуги Дома детей Департамента социального страхования.
Дом детей Департамента социального страхования - это комплексная услуга помощи детям, подвергшимся ненадлежащему сексуальному обращению или имеющим рискованное сексуальное поведение. Услуга оказывается так, чтобы пострадавший ребенок и семья не должны были обращаться в разные учреждения, а получили бы поддержку и помощь в одном месте.
О важности работы Домов детей свидетельствует количество обращений, которое растет из года в год: в 2017 году – 132; в 2018 году – 241; в 2019 году – 402; в 2020 году – 428; в 2021 году – 534; в 2022 году – 631 и за первые десять месяцев 2023 года – 605 обращений.
Средний возраст детей, получивших помощь в Доме детей за первые десять месяцев 2023 года, составил 12 лет. Большую часть составили подростки в возрасте 14-17 лет (229 обращений или 38%). Среди получивших помощь были дети дошкольного возраста, с которыми было связано 76 обращений (13%), в основном по подозрению в ненадлежащем сексуальном обращении внутри семьи. За этот период было 440 обращений, связанных с девочками (73%), и 163 обращения - с мальчиками (27%).
В Дом детей в основном обращались с подозрениями в ненадлежащем сексуальном обращении с ребенком (426 обращений, 70%) и рискованном сексуальном поведении (106 обращений, 18%). В остальных случаях речь шла либо о подозрении в ненадлежащем физическом обращении с ребенком, либо о консультациях родителей, специалистов и подростков, по различным темам, связанным с сексуальным поведением.
По словам советника по уголовной политике Министерства юстиции Анны-Лийзы Уйсу, обычно насилие в отношении ребенка совершает знакомый ребенку человек, например, член семьи, сосед или друг. «Хотя иногда ребенок может не осознавать, что стал жертвой домогательства или издевательств, каждый такой поступок оставляет тяжелый след на многие годы. Если ваш ребенок чем-то обеспокоен, подбодрите его и попросите его рассказать о случившемся своими словами. Выслушайте его, похвалите за то, что он рассказал, и, самое главное, поверьте ребенку», – говорит Анна-Лийза Уйск.
Возможности получения помощи:
Если жизни или здоровью ребенка угрожает опасность, звоните по номеру 112.
Телефон помощи детям Департамента социального страхования 116 111. По этому же номеру можно сообщить о ребенке, нуждающемся в помощи.
Пообщаться с консультантом телефона помощи детям можно на сайте lasteabi.ee или написав по адресу info@lasteabi.ee.
Инфотелефон Дома детей Департамента социального страхования 5854 5498 работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00. Можно написать на адрес info@lastemaja.ee.
Центры кризисной помощи жертвам сексуального насилия открыты круглосуточно в четырех крупных больницах: Комплексная услуга жертв сексуального насилия в учреждениях здравоохранения.
С онлайн-констеблями можно связаться, если требуется консультация полиции; в случае юридических вопросов; когда человек хочет отправить полиции намек или сообщение, в том числе о сексуальном или другом ненадлежащем обращении.