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В Нарве на скамье подсудимых впервые оказался нарушитель антироссийских санкций

Эрик Калда
, журналист
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В Россию сейчас разрешено ввозить евро "в разумном количестве", только для собственных нужд, а иначе можно оказаться на скамье подсудимых.
В Россию сейчас разрешено ввозить евро "в разумном количестве", только для собственных нужд, а иначе можно оказаться на скамье подсудимых. Фото: Ilja Smirnov

В Вируском уездном суде впервые рассматривалось дело о нарушении антироссийских санкций, когда мужчина оказался на скамье подсудимых за то, что, отправившись в Россию, имел при себе слишком много евро.

Лев пытался провезти через границу на Нарвском шоссейном пограничном пункте 11 мая прошлого года 4100 евро наличными. Налогово-таможенный департамент устно проинформировал его тогда о том, что экспорт евро из Эстонской Республики в Российскую Федерацию запрещен ввиду установленных на основании постановления Совета Европейского союза санкций, и отправил его обратно в Эстонию.

В прошлом году 13 июня Лев опять попытался пересечь границу на Нарвском шоссейном пограничном пункте, зная, по словам прокуратуры, что экспорт номинированных в евро банковских знаков из Эстонской Республики в Российскую Федерацию запрещен. В тот раз мужчина не пожелал задекларировать наличность на таможне при пересечении границы и ответил, что имеет при себе наличность в разрешенном количестве.

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