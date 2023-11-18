В Нарве на скамье подсудимых впервые оказался нарушитель антироссийских санкций

В Вируском уездном суде впервые рассматривалось дело о нарушении антироссийских санкций, когда мужчина оказался на скамье подсудимых за то, что, отправившись в Россию, имел при себе слишком много евро.
Лев пытался провезти через границу на Нарвском шоссейном пограничном пункте 11 мая прошлого года 4100 евро наличными. Налогово-таможенный департамент устно проинформировал его тогда о том, что экспорт евро из Эстонской Республики в Российскую Федерацию запрещен ввиду установленных на основании постановления Совета Европейского союза санкций, и отправил его обратно в Эстонию.