В Нарве на скамье подсудимых впервые оказался нарушитель антироссийских санкций

Лев пытался провезти через границу на Нарвском шоссейном пограничном пункте 11 мая прошлого года 4100 евро наличными. Налогово-таможенный департамент устно проинформировал его тогда о том, что экспорт евро из Эстонской Республики в Российскую Федерацию запрещен ввиду установленных на основании постановления Совета Европейского союза санкций, и отправил его обратно в Эстонию.

В прошлом году 13 июня Лев опять попытался пересечь границу на Нарвском шоссейном пограничном пункте, зная, по словам прокуратуры, что экспорт номинированных в евро банковских знаков из Эстонской Республики в Российскую Федерацию запрещен. В тот раз мужчина не пожелал задекларировать наличность на таможне при пересечении границы и ответил, что имеет при себе наличность в разрешенном количестве.