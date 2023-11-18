Погранохрана: сомалийцы на границе в Нарве - миграционная атака России

В восемь часов утра в четверг на Нарвский погранпункт прибыли восемь граждан Сомали, которые пытались попасть в Эстонию. Когда пограничники отправили их обратно, в Нарву из России прибыли семь граждан Сирии, у которых также не было оснований для въезда в страну, вслед за ними прибыли еще четверо сомалийцев - всего 19 человек. По словам пограничников, все три группы прибыли пешком.