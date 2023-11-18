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Погранохрана: сомалийцы на границе в Нарве - миграционная атака России

Эрик Калда
, журналист
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На этой неделе на нарвском мосту были установлены бетонные заграждения.
На этой неделе на нарвском мосту были установлены бетонные заграждения. Фото: Ilja Smirnov

По мнению эстонской стороны, сомалийцы и сирийцы, отправленные в четверг с Нарвского погранпункта обратно в Россию, - это попытка восточного соседа организовать миграционную атаку на Эстонию, как это было сделано ранее в Латвии, Литве, Польше и Финляндии.

В восемь часов утра в четверг на Нарвский погранпункт прибыли восемь граждан Сомали, которые пытались попасть в Эстонию. Когда пограничники отправили их обратно, в Нарву из России прибыли семь граждан Сирии, у которых также не было оснований для въезда в страну, вслед за ними прибыли еще четверо сомалийцев - всего 19 человек. По словам пограничников, все три группы прибыли пешком.

Власти считают это миграционной атакой

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