Погранохрана: сомалийцы на границе в Нарве - миграционная атака России

По мнению эстонской стороны, сомалийцы и сирийцы, отправленные в четверг с Нарвского погранпункта обратно в Россию, - это попытка восточного соседа организовать миграционную атаку на Эстонию, как это было сделано ранее в Латвии, Литве, Польше и Финляндии.
В восемь часов утра в четверг на Нарвский погранпункт прибыли восемь граждан Сомали, которые пытались попасть в Эстонию. Когда пограничники отправили их обратно, в Нарву из России прибыли семь граждан Сирии, у которых также не было оснований для въезда в страну, вслед за ними прибыли еще четверо сомалийцев - всего 19 человек. По словам пограничников, все три группы прибыли пешком.