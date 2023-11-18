ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ложка из котла лучше, чем ничего

С учетом того, насколько сильным было давление той точки зрения, что возвращаемая в уезд доля уплаченных сланцевыми предприятиями Ида-Вирумаа экологических налогов должна значительно вырасти, и того, как баллотировавшиеся здесь обещали совершить тут переворот, парламенту пришлось что-то предпринять. Особенно в ситуации, когда под руководством Министерства климата происходит резкое повышение ставок плат за загрязнение.
Планируемый ида-вируский экологический фонд в объеме примерно 2,7 миллиона евро является шагом вперед, однако со стороны политиков очень неправильно было бы поставить теперь в таблице своих обещаний галочку в графе "сделано". До тех пор, пока правила этого фонда не будут ясны, сложно будет также сказать, чем он принципиально отличается от нынешних возможностей просить у государства деньги на связанные с окружающей средой проекты через Центр инвестиций в окружающую среду.
2,7 миллиона евро - это тоже не мелочь, однако, если учесть ту общую сумму, которую многие действующие в Ида-Вирумаа предприятия платят в виде экологических налогов, это все-таки только одна ложка из большого котла. Да и для этого на шею предприятий планируют взвалить еще большее, нежели первоначально запланированное, налоговое бремя, что, в свою очередь, ослабит их конкурентоспособность и поставит под угрозу часть рабочих мест. Однако иначе нельзя было потому, что запланированные ранее в результате повышения налогов деньги уже разложены по полкам госбюджета.
Но в принципе хорошо, что хотя бы такой "демофонд" все-таки создается. Дальнейшее во многом зависит, с одной стороны, от политической лоббистской работы, а еще больше - от самих ида-вирумааских городов и волостей. От того, на осуществление насколько хороших планов они используют эти деньги, зависит также будущее данного фонда. Если эти деньги останутся неиспользованными, то парламентариям очень просто будет говорить, мол, о каких более крупных суммах мы говорим, если там не в состоянии разумно использовать даже эти небольшие средства.