Заказанная через интернет пиротехника может быть конфискована, а заказчик - оштрафован

С зимних праздников увеличивается заказ пиротехнической продукции через интернет. В связи с этим Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) рекомендует перед совершением покупки тщательно взвесить возможные опасности и риски, связанные с онлайн-заказом пиротехники, особенно в зарубежных интернет-магазинах.
- В последние годы мы заметили рост заказов пиротехнической продукции из зарубежных интернет-магазинов. В зарубежном интернет-магазине действуют законы страны, в которой зарегистрирован продавец, а ограничения на использование и продажу товара в других странах могут быть другими. В интернет-магазине зарегистрированной в Эстонии компании предлагаются только разрешенные эстонским законодательством и соответствующие требованиям товары, а перед совершением покупки также проверяется возраст покупателя, - прокомментировала руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа.
TTJA выявил многочисленные случаи, когда пиротехническая продукция, заказанная в зарубежном интернет-магазине, при таможенном досмотре оказывалась в Эстонии запрещенной или подпадающей под действия ограничений. Такая продукция будет конфискована. В зависимости от купленных товаров и количества пиротехнических веществ в них TTJA также может возбудить производство о проступке.
Большую часть заказанной и обнаруженной при таможенных процедурах пиротехнической продукции составили петарды. В Эстонии запрещена продажа и использование петард частным лицам.
TTJA в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом в 2022 году не допустил в свободное обращение более 5000 пиротехнических изделий, а в этом году заказчики (в том числе несовершеннолетние) лишились уже почти 2000 изделий.
Заказывая пиротехнику онлайн, также стоит знать, что деятельность частных лиц, торгующих пиротехнической продукцией в социальных сетях, противозаконна и наказуема. Кроме того, TTJA обращает внимание на то, что если почтовая посылка содержит взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, поставщик почтовых услуг откажется доставить посылку. Доставка пиротехнической продукции допускается только курьерской почтой, подготовленной соответствующим образом.
Безопасный и соответствующий требованиям пиротехнический продукт можно приобрести в торговой точке или в интернет-магазине эстонской компании, у которой есть специальное разрешение, а продавец гарантирует, что продукция и способ доставки соответствуют требованиям Эстонии.
- Мы призываем родителей следить за тем, что заказывают их несовершеннолетние дети в зарубежных интернет-магазинах. Тот, кто закажет запрещенную продукцию, потеряет и деньги, и товар, также может повлечь за собой производство о проступке, - добавила Тейнемаа.