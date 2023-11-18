Заказанная через интернет пиротехника может быть конфискована, а заказчик - оштрафован

- В последние годы мы заметили рост заказов пиротехнической продукции из зарубежных интернет-магазинов. В зарубежном интернет-магазине действуют законы страны, в которой зарегистрирован продавец, а ограничения на использование и продажу товара в других странах могут быть другими. В интернет-магазине зарегистрированной в Эстонии компании предлагаются только разрешенные эстонским законодательством и соответствующие требованиям товары, а перед совершением покупки также проверяется возраст покупателя, - прокомментировала руководитель технического отдела TTJA Ингрид Тейнемаа.

TTJA выявил многочисленные случаи, когда пиротехническая продукция, заказанная в зарубежном интернет-магазине, при таможенном досмотре оказывалась в Эстонии запрещенной или подпадающей под действия ограничений. Такая продукция будет конфискована. В зависимости от купленных товаров и количества пиротехнических веществ в них TTJA также может возбудить производство о проступке.

Большую часть заказанной и обнаруженной при таможенных процедурах пиротехнической продукции составили петарды. В Эстонии запрещена продажа и использование петард частным лицам.

TTJA в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом в 2022 году не допустил в свободное обращение более 5000 пиротехнических изделий, а в этом году заказчики (в том числе несовершеннолетние) лишились уже почти 2000 изделий.

Заказывая пиротехнику онлайн, также стоит знать, что деятельность частных лиц, торгующих пиротехнической продукцией в социальных сетях, противозаконна и наказуема. Кроме того, TTJA обращает внимание на то, что если почтовая посылка содержит взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, поставщик почтовых услуг откажется доставить посылку. Доставка пиротехнической продукции допускается только курьерской почтой, подготовленной соответствующим образом.

Безопасный и соответствующий требованиям пиротехнический продукт можно приобрести в торговой точке или в интернет-магазине эстонской компании, у которой есть специальное разрешение, а продавец гарантирует, что продукция и способ доставки соответствуют требованиям Эстонии.