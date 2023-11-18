Государство намерено сократить проблему игромании

Участники Форума по ответственному подходу к азартным играм, который состоялся в среду, 15 ноября в Министерстве финансов, пришли к выводу, что для снижения риска попадания в зависимость от азартных игр важно предпринять шаги на уровне государства. И в первую очередь необходимо модернизировать Закон об азартных играх.

- Уже появились новые формы азартных игр, в которых используется технология блокчейна или где азартные игры смешиваются с компьютерными играми. На уровне законодательства важно сделать все возможное, чтобы свести к минимуму вероятность попадания человека в группу риска. Например, сегодня приобщиться к играми легко из-за доступности нелегальных азартных игр, - сказала вице-канцлер Министерства финансов по финансовой и налоговой политике Эвелин Лийвамяги.

По ее словам, закон устанавливает требования к организаторам азартных игр и предусматривает меры по защите игроков.

- Необходимо проанализировать, действительно ли действующий закон выполняет свою цель. Обновляя закон, мы прежде всего хотим способствовать уменьшению отрицательного влияния и сокращению негативных последствий для общества в целом, - добавила Лийвамяги.

Одна из целей государства - удерживать зависимость на уровне ниже 2%. Однако результаты, исследования проведенного в этом году, показывают, что сегодня этот показатель несколько выше. Согласно исследованию, проведенному Kantar Emor, в группе риска возникновения игровой зависимости находятся 11% населения Эстонии.

- Уровень проблемного игрового поведения, выявленный в ходе исследования, вызывает тревогу. Обеспечение благополучия игроков должно быть обязанностью всех участников рынка. Этого можно добиться благодаря четкому законодательству и эффективному контролю. Хотя лотереи являются азартными играми с наименьшим риском зависимости и акцептируемы обществом, мы также считаем необходимым постоянно информировать игроков и дополнять меры самоконтроля. Игра не является проблемой до тех пор, пока это осознанный выбор взрослого человека, - сказала исполнительный директор Eesti Loto Рийна Роозипуу.

Согласно исследованию, 65% жителей Эстонии сталкивались с азартными играми. Наиболее популярным является участие в числовых и мгновенных лотереях, с которыми за последние два года сталкивался 41% жителей Эстонии. Играли в казино 7%, в покер - 4%, в другие игры - 8%, делали ставки на спорт 6% опрошенных.