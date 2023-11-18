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Мэр Нарвы Яан Тоотс: "Если ты честно делаешь свою работу, то даже преступники тебя уважают"

Илья Смирнов
, журналист
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Яан Тоотс за рабочим столом мэра Нарвы.
Яан Тоотс за рабочим столом мэра Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарвский мэр, но тартуский депутат Яан Тоотс ушел в отпуск спустя месяц службы, но прежде успел рассказать об опасениях и надеждах. Он говорит, что будет принимать в Нарве исключительно хозяйственные, а не политические решения. Цену себе мэр узнает не на выборах и не от избирателей, а от депутатов городского собрания, чье доверие превыше народного. В интервью "Северному побережью" Тоотс также рассказал, как и где он выучил русский язык, на котором общается в Нарве довольно бегло. А еще бывший глава эстонской спецслужбы и начальник полиции объяснил, почему у него нет врагов ни на свободе, ни за решеткой.

- Как так получилось, что всего через месяц с небольшим после избрания на должность мэр Нарвы уходит в отпуск?

- Когда мне предлагали место мэра и мы это обсуждали, я сразу сказал, что могу заступить с 1 декабря. Все в городском собрании знали это. Но город не мог так долго быть без хозяина, поэтому меня попросили занять должность сразу. Так что я приступил к работе, сформировал команду городской управы, и уже есть вице-мэр, который меня замещает.

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