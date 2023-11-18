Мэр Нарвы Яан Тоотс: "Если ты честно делаешь свою работу, то даже преступники тебя уважают"

Нарвский мэр, но тартуский депутат Яан Тоотс ушел в отпуск спустя месяц службы, но прежде успел рассказать об опасениях и надеждах. Он говорит, что будет принимать в Нарве исключительно хозяйственные, а не политические решения. Цену себе мэр узнает не на выборах и не от избирателей, а от депутатов городского собрания, чье доверие превыше народного. В интервью "Северному побережью" Тоотс также рассказал, как и где он выучил русский язык, на котором общается в Нарве довольно бегло. А еще бывший глава эстонской спецслужбы и начальник полиции объяснил, почему у него нет врагов ни на свободе, ни за решеткой.