Кая Каллас переизбрана на пост председателя Партии реформ

За место в правлении политической силы боролись 35 человек, но на пост председателя партии была выдвинута кандидатура только премьер-министра Каи Каллас.

Каллас набрала 636 голосов. В 2018 году она получила 1067 голосов, а в 2020 году - 984.

Места в правлении получили: Кристен Михал (782), Ханно Певкур (711), Юрген Лиги (640), Урмас Паэт (625), Урмас Клаас (577), Калле Лаанет (508), Марко Михкельсон (507), Марис Лаури (500), Эркки Келдо (489), Айвар Сыэрд (481), Урмас Круузе (462), Сигне Рийсало (425) и Андрес Сутт (424).

Еще три члена правления были избраны от регионов - Маарья Метсак, Ирина Талвисте, Мадис Тимпсон.

Выборы проходили при помощи электронного голосования с 9 по 16 ноября.