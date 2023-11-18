Рейтинг самых дорогих предприятий Эстонии второй год подряд возглавил Swedbank

Swedbank Eesti возглавляет рейтинг TOP101 уже два года подряд.

- Сильный и ответственный финансовый сектор особенно важен для экономического роста, когда экономика переживает сложные времена. Команда лучших специалистов Swedbank Eesti является для клиентов тем самым партнером, который понимает бизнес своих клиентов, и вместе с клиентами находит лучшее для них решение. Наша цель - на всех этапах экономических циклов быть частью решения, а не частью проблемы, - сказал Ээро Треуманн, член правления и руководитель сферы корпоративного банкинга Swedbank Eesti, получившего титул самого дорогого предприятия Эстонии.

По словам Иллара Каазика, ведущего партнера фирмы Prudentia, являющейся инициатором составления рейтинга TOP101, единственная фирма, которая могла составить серьезную конкуренцию двум первым очевидным лидерам рейтинга - Swedbank и Enefit Green - была холдинговая компания Infortar, занявшая в конечном итоге 13 место в рейтинге.

- Итог мог бы быть другим в случае, если бы к моменту окончания срока предоставления данных компании удалось бы завершить запланированное IPO, и при этом ее стоимость составила бы более 1,53 миллиарда евро, - отметил Каазик.

На следующий год Каазик прогнозирует жесткую конкуренцию среди предприятий банковского сектора, компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, и новых участников фондовой биржи. По мнению Иллара Каазика, рейтинг нынешнего года хорошо отражает то, что происходит в экономике Эстонии и во всем нашем регионе, поскольку в процентном отношении больше всего за год потеряли в стоимости компании, занимающиеся транзитом, и компании сектора лесного хозяйства.