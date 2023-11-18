Сокращенным работникам сланцевого сектора выплатят дополнительное пособие

Средняя заработная плата в сланцевом секторе значительно выше, чем в целом по Эстонии. После сокращения в этом секторе люди продолжительное время могут получать возмещение по страхованию от безработицы.

По словам руководителя бюро Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, благодаря новой мере они хотят вдохновлять работников, потерявших работу в сланцевом секторе, переобучаться и идти на новую работу. Сумма пособия составит 30% от среднемесячной заработной платы, полученной в сланцевом секторе, но не более 1000 евро, а период выплат составит не более 12 месяцев.

- Зарплаты в сланцевом секторе большие, и люди просто не видят возможности устроиться на другие рабочие места. Их надо мотивировать. И тогда, когда перед нами открылись меры [Фонда] справедливого перехода, мы сделали это предложение, - прокомментировала Теэлахк.

По словам профсоюзов, любое пособие хорошо, но нужно четко проработать механизмы этой меры.

- За три месяца довольно-таки сложно переучиться на хорошего специалиста в другой отрасли. Поэтому мы считаем, что нам нужно опять встретиться с представителями Кассы страхования по безработице, чтобы обговорить все нюансы из жизни, а не те, которые были составлены на уровне министерства, - отметила глава профсоюза химиков Юлия Леонтьева.

По словам представителя Eesti Energia, они стараются, чтобы их люди имели возможность менять работу внутри концерна.

- Люди хотят стабильности. Мы должны дать людям уверенность в будущем. Для этого, например, Enefit Power предлагает проходить переобучение, чтобы больше людей смогли работать в химпромышленности. Мы подходим к этому со всей серьезностью", - заявил руководитель Enefit Power Андрес Вайнола.