ПОГОДА ⟩ На предстоящей неделе будет холодно и ветрено

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. По регионам легкие снегопады. Ветер южных направлений, 2–6 м/с. Температура воздуха 2–7 градусов мороза, на побережье до 1 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. По регионам легкие снегопады. Ветер сменится на северо-восточный, 2–8 м/с. Температура воздуха 3–8 градусов мороза, на побережье островов местами 0. Днем переменная облачность. По регионам легкие снегопады. Ветер северо-восточный, 3–9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 1–5 градусов мороза.