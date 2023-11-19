Эксперт: российские граждане, покинувшие РФ, имеют право получить убежище в Эстонии

Эксперт по миграционным вопросам из Германии Ольга Гулина, выступая на конференции по вопросам миграции в Таллинне, сказала, что граждане России, покинувшие страну, также должны иметь право на убежище, пишет rus.err.
По словам Гулиной, страны можно разделить на три группы: с жесткой повесткой в отношении российских граждан, к которой Гулина отнесла и Эстонию. С либеральной позицией - Германия предоставляет убежище определенной группе лиц. И третья группа стран - с относительно гибкой позицией в этом вопросе.
Ольга Гулина привела в пример Чехию: "С одной стороны, нужно признать, что Министерство иностранных дел Чехии было одним из первых, которое запустило программу для лиц в опасности, для россиян и белорусов. Но эта программа рассчитана всего на 500 человек в год".
- Мой исследовательский посыл состоит в том, что граждане России голосовали ногами. И не все из них получили убежище, пристанище, возможность обосноваться в странах Европейского союза. При этом хорошо бы понимать, что граждане РФ, которые проголосовали ногами и покинули страну, тоже имеют право на убежище, - подчеркнула cтарший научный сотрудник, Benefit Research&Consulting GmbH Ольга Гулина.