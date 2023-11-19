Эксперт: российские граждане, покинувшие РФ, имеют право получить убежище в Эстонии

По словам Гулиной, страны можно разделить на три группы: с жесткой повесткой в отношении российских граждан, к которой Гулина отнесла и Эстонию. С либеральной позицией - Германия предоставляет убежище определенной группе лиц. И третья группа стран - с относительно гибкой позицией в этом вопросе.

Ольга Гулина привела в пример Чехию: "С одной стороны, нужно признать, что Министерство иностранных дел Чехии было одним из первых, которое запустило программу для лиц в опасности, для россиян и белорусов. Но эта программа рассчитана всего на 500 человек в год".