Расширение завода ветрогенераторов в Кохтла-Ярве создаст более 200 новых рабочих мест

На средства, полученные из Фонда справедливого перехода, компания Freen OÜ планирует построить дополнительное здание к существующему заводу и закупить дополнительное оборудование, чтобы начать производство своих серийных моделей ветряных турбин.

- В настоящее время в компании работает приблизительно 65 человек. До 2025 года мы планируем нанять еще 200-300 новых сотрудников, - сказал исполнительный директор Freen OÜ Симо Эйерт.

Уже на этом этапе завод ветрогенераторов ищет новых рабочих. При этом руководство компании отмечает, что в регионе сложно найти квалифицированных сотрудников. В настоящее время в компании надеются наладить сотрудничество с местными образовательными учреждениями, чтобы те запустили программы обучения по необходимым направлениям.