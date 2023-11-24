В Ида-Вирумаа хоть и умеют производить из сланца электроэнергию и "давить" из него масло, однако более широкое ознакомление остальной Эстонии и прочего мира с тем, что происходит на электростанциях и заводах масел, требует еще большей работы и даже строительства центров посещений.
Рейн Сикк: Промышленность на востоке - это не проклятие и не разрушитель, а, скорее, достопримечательность и создатель имиджа
Где-то в ида-вируской глухомани есть большая черная яма, куда утром спрыгивают чумазые русские мужики, целый день машут там кирками и добывают сланец. Вечером эти русские мужики, ставшие под землей еще чернее, вылезают из той ямы, злятся на беспросветную жизнь и тяжкий труд, и принимаются пить водку и ругать эстонское государство… И так изо дня в день.
Что там таить, еще и сегодня многие соотечественники именно так, как я описал выше, представляют себе житье-бытье и особенно производственную жизнь в Ида-Вирумаа.
К сожалению, вынужден признать, что представление о реальной жизни сланцевого края, связанной со сланцевыми шахтами и сланцевой энергетикой, с годами не сильно улучшилось.
Уничтожить или сохранить?
Нам известны некоторые причины, почему другие не так хорошо, как могли бы, осведомлены о жизни на востоке, а также о действительно происходящем в сланцехимическом секторе. Например, препятствием служит некоторая эгоцентричность занятых на производстве людей, неcколько самонадеянное мнение, что все и так знают. Мол, ну кто ж не знает о жизни сланцевой промышленности, считают погруженные в нее люди. Ведь среди родственников и знакомых наверняка найдется какой-нибудь шахтер или энергетик.
Сюда можно добавить невладение языками, а также меры безопасности, которые необходимы, но отпугивают заинтересованных лиц. Эти необходимые преграды, не позволяющие обычному экскурсанту просто пройти на химический завод, шахту или электростанцию.
Вдобавок к вышеперечисленному сегодня на шею тех, кто занимается сланцем, обрушилось проклятие в виде всего связанного с зеленым поворотом. В кругах поборников экологии всех, кто хотя бы немного соприкасается со сланцем, все активнее клеймят как виновников климатической катастрофы, губителей природы и матушки Земли. А это и не вызывает у них оптимизма и желания более широко знакомить со своей работой.
Наивные зеленые
К сожалению, приходится признать, что большая часть рьяных противников сланцевой промышленности никогда не бывала на шахтах, электростанциях или сланцехимических заводах. Они не видели сегодняшнего труда и условий работы, не говоря уж о технике мирового уровня и о постоянно совершенствуемой охране окружающей среды.
Противники сланца не видели собственными глазами и не слышали своими ушами от работающих на производстве людей, что, разумеется, с нашим важнейшим полезным ископаемым существует много проблем, однако они постоянно решаются. Все время ведется поиск того, как производить лучше и более экологично.
Часто противники сланца даже не задумываются о том, что на самом деле наш собственный сланцевый ресурс - это ведь что-то совершенно уникальное в мире. С точки зрения как наличия, так и возможности применения в химической промышленности и очень важной гарантии безопасности.
"Часто противники сланца даже не задумываются о том, что на самом деле наш собственный сланцевый ресурс - это ведь что-то совершенно уникальное в мире".
РЕЙН СИКК, вирумааский журналист с 1984 года
Я не знаю, как часто ревностные активисты зеленого поворота задумываются о том, что именно благодаря сланцу у нас имеется возможность производить свою электроэнергию даже тогда, когда оборвутся морские кабели, встанут из-за безветрия все ветряные парки и выключатся из-за темноты все солнечные электростанции.
Закрыто для публики
Благодаря своей журналистской работе я часто оказываюсь в преимущественном положении, могу бывать в местах, куда другим не попасть. Чтобы, например, увидеть изнутри как шахты, так и электростанции и заводы масел. Наблюдая происходящее на них, я и задумался о том, что, по сути, гораздо больше людей могли бы посмотреть на реально происходящее в сланцехимическом секторе. Чтобы увидеть и убедиться в реалиях, вместо того, чтобы слушать отдающие зеленцой рассказы-страшилки.
Но ведь заводы, шахты и электростанции - это промышленные объекты, водить туда туристов невозможно! Так могут возразить. Это чистое вранье!
Туристы на заводах и электростанциях вполне возможны. Я могу утверждать это как посетивший несколько атомных электростанций в Северных странах. Несмотря на требующую сверхбезопасности атомную энергию, эти объекты более открыты, чем можно было бы подумать.
Для начала неподалеку от атомных станций интересующихся ждут открытые для общественности центры посещения, музеи, посвященные производству и атому. Они дают основательный и в то же время привлекательный обзор происходящего на станции. Фильмы, схемы, машины, виртуальная реальность - в ход идет все.
Атомные станции в качестве образца
Однако мало того. Немного постаравшись и соблюдя множество правил безопасности, интересующиеся смогут попасть почти на каждую атомную станцию и даже в хранилище атомных отходов, чтобы увидеть, убедиться и на деле соприкоснуться с действительностью. Атомные станции не скрывают, что атомный туризм для них важен в просветительском смысле и даже приносит некоторый доход.
Вот и настало время спросить здесь, в Ида-Вирумаа: где же наши центры посещения при шахтах и электростанциях, не говоря уж о потрясающих и просвещающих выставках? Где и когда каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия в экскурсиях, знакомящих со сланцевым хозяйством?
Достойный похвалы шахтный музей
Шахтный музей проводит сегодня очень хорошую и привлекательную работу по воссозданию атмосферы старых шахт. Однако отсюда пора перейти и к дню сегодняшнему, особенно с учетом того, что Ида-Вируский туристический кластер привозит на восток все больше и больше туристов. Им нужно постоянно предлагать что-то новое и интересное, чтобы они сюда возвращались. Посещение здешнего работающего завода очень привлекло бы интересующихся.
Таким образом, приличные центры посещений при химических и сланцевых производствах и промышленные экскурсии в центр реального производства являются неиспользованным шансом для Ида-Вирумаа. Это такая возможность, которая позволит в будущем укрепить имидж находчивого уезда и привлечь сюда новых туристов, а также - почему бы и нет? - новых потенциальных жителей.