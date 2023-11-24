Рейн Сикк: Промышленность на востоке - это не проклятие и не разрушитель, а, скорее, достопримечательность и создатель имиджа

Где-то в ида-вируской глухомани есть большая черная яма, куда утром спрыгивают чумазые русские мужики, целый день машут там кирками и добывают сланец. Вечером эти русские мужики, ставшие под землей еще чернее, вылезают из той ямы, злятся на беспросветную жизнь и тяжкий труд, и принимаются пить водку и ругать эстонское государство… И так изо дня в день.

Что там таить, еще и сегодня многие соотечественники именно так, как я описал выше, представляют себе житье-бытье и особенно производственную жизнь в Ида-Вирумаа.

К сожалению, вынужден признать, что представление о реальной жизни сланцевого края, связанной со сланцевыми шахтами и сланцевой энергетикой, с годами не сильно улучшилось.

Уничтожить или сохранить?

Нам известны некоторые причины, почему другие не так хорошо, как могли бы, осведомлены о жизни на востоке, а также о действительно происходящем в сланцехимическом секторе. Например, препятствием служит некоторая эгоцентричность занятых на производстве людей, неcколько самонадеянное мнение, что все и так знают. Мол, ну кто ж не знает о жизни сланцевой промышленности, считают погруженные в нее люди. Ведь среди родственников и знакомых наверняка найдется какой-нибудь шахтер или энергетик.