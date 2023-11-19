Популярность экспресс-линии Таллинн-Нарва компании Elron за год выросла на 62%

В октябре у Elron насчитывалось 654 000 пассажиров, что более чем на 8% больше, чем год назад (607 000 – в октябре 2022 года). За десять месяцев текущего года пассажирскими поездами в Эстонии перевезено 6,52 млн человек – на 10% больше по сравнению с первыми тремя кварталами 2022 года (5,92 млн пассажиров), сообщила пресс-служба Erlon.

В то же время по сравнению с сентябрем, пассажиропоток в прошлом месяце снизился. В сентябре 2023 года поездами Elron воспользовались более 715 000 пассажиров.

- Количество пассажиров в октябре свидетельствует о последствиях экономического спада, а также о ремонте дорог, который проводился в западном и юго-западном направлениях, - прокомментировал показатели руководитель по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ.