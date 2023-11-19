Новым председателем партии Eesti 200 стал Маргус Цахкна

Арко Окк, баллотировавшийся против него, набрал 14 голосов. Было 5 испорченных бюллетеней.

Маргус Цахкна - министр иностранных дел и нынешний руководитель правительственной делегации партии.

Председатель "Eesti 200" Маргус Цахкна считает важнейшей задачей выступать за повышение зарплаты учителям, поддерживать экспортный бизнес и отстаивать международные интересы Эстонии, чтобы обеспечить безопасность Эстонии.

- Благодарю всех членов партии, принявших участие в общем собрании, благодарю всех, кто поддержал меня на выборах председателя, - сказал Цахкна.

Новый председатель был избран вместо недавно ушедшего с этой должности Лаури Хуссара, который, по его словам, теперь сосредоточится на работе спикера парламента.