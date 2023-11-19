Новым председателем партии Eesti 200 стал Маргус Цахкна

Партия "Eesti 200" на общем собрании в воскресенье избрала Маргуса Цахкну новым председателем партии 112 голосами.
Арко Окк, баллотировавшийся против него, набрал 14 голосов. Было 5 испорченных бюллетеней.
Маргус Цахкна - министр иностранных дел и нынешний руководитель правительственной делегации партии.
Председатель "Eesti 200" Маргус Цахкна считает важнейшей задачей выступать за повышение зарплаты учителям, поддерживать экспортный бизнес и отстаивать международные интересы Эстонии, чтобы обеспечить безопасность Эстонии.
- Благодарю всех членов партии, принявших участие в общем собрании, благодарю всех, кто поддержал меня на выборах председателя, - сказал Цахкна.
Новый председатель был избран вместо недавно ушедшего с этой должности Лаури Хуссара, который, по его словам, теперь сосредоточится на работе спикера парламента.
На голосовании Цахкну поддержали 112 членов партии, за Арко Окка проголосовали 14 избирателей. Всего было выдано 133 бюллетеня, из них 131 попали в урну для голосования, пять из которых были испорчены.