Дети начали выходить на опасный тонкий лед

В воскресенье, 19 ноября, в 14.09 спасателям стало известно, что на тонком льду пруда Выйду в центре Нарвы находятся дети. К моменту прибытия спасателей на место озорники были уже на берегу, но с ними провели разъяснительную работу.

Первый хрупкий лед может вызывать любопытство, особенно у детей, поэтому спасатели просят родителей дома рассказывать о рисках, с этим связанных, и лучше следить за своими детьми. В случае возникновения опасности - немедленно звонить по номеру 112.

Как раз в конце ноября семь лет назад, в 2016 году, чудом удалось избежать трагедии на том же самом пруду у пересечения нарвских улиц Кереса и Выйду. Тогда 11-летний мальчик ходил по тонкому льду, провалился в воду на большом расстоянии от берега, а случайный свидетель бросился ему на помощь. Оба получили переохлаждение, но оставались в сознании, и скорая помощь отправила их в больницу. Спасителем оказался на тот момент 27-летний нарвский предприниматель и преподаватель из кружка авиамоделирования Кирилл Иванов. Ему на следующий год Спасательный департамент вручил медаль за спасение жизни.

(…) Уже потом в больнице Кирилл узнал, что спасенного им парня зовут Миша. С его мамой они пересеклись буквально на несколько секунд - она успела сказать "спасибо" и побежала домой за сухой и теплой одеждой.

Городской пруд на проспекте Выйду в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Кирилл Иванов - 27-летний нарвский предприниматель, занимающийся изготовлением и сборкой деревянных срубов, он же по совместительству преподаватель кружка авиамоделирования в Нарвском доме детского творчества. Спасенному им Мише 11 лет - столько же, сколько многим ученикам Кирилла. "Это, конечно, удивительно, что мальчик в этом возрасте не знал, что нельзя ходить в такую погоду по льду", - рассуждает учитель. У него самого в семье двое детей - одному год, другому - три.

Вчера днем у жены Кирилла неожиданно сломался автомобиль, и Кирилл проезжал со знакомым автомастером по проспекту Победы. "Мы ехали мимо пруда и увидели, что парень барахтается в воде, - вспоминает он. - Думаю, что в тот момент он только-только провалился под лед, потому что рядом еще никого не было".

Мужчины остановили автомобиль, и пока товарищ звонил на экстренный номер, Кирилл незамедлительно начал действовать. "Думать было некогда - я сразу полез в воду и очень пожалел, потому что одежда и ботинки, которые я не снял, моментально намокли, сильно сковывали мои движения и тянули на дно…".

Эта информация может послужить практическим советом для того, кто окажется в аналогичной ситуации у кромки ледяной воды: снять обувь, верхнюю одежду и максимум тяжелых вещей. "Все это очень мешает и одежда тепла уже не дает, - говорит Кирилл. - Если есть перчатки, их лучше не снимать, потому что приходится карабкаться по льду, а он острый, режет пальцы".

На присланном свидетелем спасения коротком видео с места события слышно, что тонущий Миша громко кричит, и можно разобрать страшные слова: "Я не хочу умирать!". Кирилл говорит, что ситуация сложилась, мягко говоря, стрессовая, но он полностью сосредоточился на спасении мальчика. "Я понимал, что он говорит - в его словах была безнадега и понимание, что едва ли кто-то придет на помощь. Поэтому я и поспешил, чтобы не оставить его одного. Остаться в такой ситуации одному - это, наверное, самое трудное".

"Лед подо мной проваливался, я на него залезал, он снова проваливался, и так я добрался до мальчика, - рассказывает Кирилл. - Когда до него осталось около метра, я объяснил ему, что если он сейчас повиснет на мне, то мы, скорее всего, утонем. И только благодаря тому, что парень смог взять себя в руки и проявить хладнокровие, мы поплыли вместе, держась за край проломленного льда. Было два момента, когда мальчик отрывался от кромки и начинал тонуть, тогда я просто за шкирку его возвращал обратно ко льду, и мы двигались дальше".

Новая беда ждала их в нескольких метрах от берега - более толстый лед, забраться на который не было сил, потому что тела сковал холод. "Надо было, конечно, с самого начала его проломить, - теперь рассуждает Кирилл. - Из-за этого льда мы провели в воде пять лишних минут. Я закинул руку и ногу на этот лед, сказал мальчику, чтобы он держался за меня, и так мы ждали спасения". Товарищ Кирилла, который уже успел вызвать спасателей, к тому времени тоже был по пояс в воде и бросал утопающим веревки и провода прикуривателя для автомобильного аккумулятора, но длины не хватало.

Вылезти на берег помогли подоспевшие профессиональные спасатели. Они протянули специальную палку, Кирилл помог парню зацепиться и вытолкнул его на лед, а потом и его самого спасатели вытянули этой "удочкой". "Они достаточно быстро все сделали, но для нас это была целая вечность", - вспоминает Кирилл.

По словам Кирилла, Миша оказался в воде с рюкзаком и даже с мешком со сменной обувью. Мешок мальчик не выпускал из рук до последнего - в шоке он все твердил, что мама отругает за потерю. А ранец просто не удавалось снять со спины, потому что в воде для этого понадобилось бы слишком много усилий.

Сегодня Кирилл говорит, что хорошо себя чувствует. Но сильное переохлаждение организма испытал Миша, который пребывал после спасения в шоковом состоянии. "Уже в больнице я подошел к нему в последний раз - он лежал под одеялом, не воспринимал слова и просто смотрел вперед. А там, в воде, он был, конечно, молодцом - проявил хладнокровие, сумел не поддаться страху, и мы плыли. Если бы он повис на мне, то мы бы утонули оба".

Источник: статья Rus.Postimees.ee