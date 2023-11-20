Спасатели потушили загоревшийся ночью дом

В ночь на воскресенье, 19 ноября в 00.50, прохожий сообщил на номер 112 о горящем двухэтажном доме на улице Канали, что находится в нарвском городском районе Кулгу. К моменту прибытия спасателей пламя уже выбивалось из окна ванной комнаты на втором этаже.

Как потом рассказали спасатели в сводке происшествий, в горящем доме они сразу отключили электричество на распределительном щите, а внутрь зашли двое в спецкостюмах для работы в задымленном помещении. В то же самое время от владельца дома пришло известие о том, что внутри никого нет.