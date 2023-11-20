Десятки иностранцев хотели незаконно попасть в Эстонию через Нарву за одни только выходные

В Нарве пограничная охрана продолжает сдерживать наплыв большого числа иностранцев без законных оснований для пребывания в Эстонии.
Пограничники подсчитали и сообщили, что за минувшие два выходных дня, 18 и 19 ноября, они не допустили в Эстонию через Нарвский погранпункт 30 молдаван, 14 россиян, семерых украинцев, шестерых израильтян, пять грузин, двух армян и одного гражданина Бразилии.
Наиболее распространенными причинами остановки иностранцев были: отсутствие у людей необходимых документов для въезда в Эстонию, люди давали неясные объяснения о цели поездки или в ходе собеседования пограничниками было установлено, что данный человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность Эстонии.
Перечисленным иностранцам был официально представлен запрет на въезд в Эстонию - и их отправили обратно в Россию.
"Северное побережье" уже не раз рассказывало, что в последние месяцы обычным делом стало, когда на границе в Нарве обратно в Россию отправляют множество граждан Молдовы.
Дело в том, что многие граждане Молдовы, живущие и работающие в России, должны через определенный период покидать Россию, чтобы у них сохранилась законная возможность дальнейшего пребывания в стране. Для этого им необходим в паспорте штамп о том, что они покидали Россию. Поскольку истинной целью пересечения границы этими людьми не является въезд в Эстонию, то эстонские пограничники препятствуют пересечению границы ими и отправляют людей обратно в Россию.