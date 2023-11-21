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ДВА ВОПРОСА ⟩ Голосовали ли вы на выборах председателя Партии реформ за Каю Каллас?

Северное побережье
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Марис Тоомель, йыхвиский волостной старейшина
Марис Тоомель, йыхвиский волостной старейшина Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу общее собрание Партии реформ избрало председателем партии Каю Каллас. В качестве единственного кандидата Каллас набрала 636 голосов. Однако 295 участников общего собрания не проголосовали. На этом же общем собрании было избрано новое правление партии, в которое на этот раз не баллотировался ни один из ида-вирумааских реформистов, в том числе и председатель Ида-Вируского округа партии Марис Тоомель, входившая в предыдущее правление.

Председатель Ида-Вируского округа Партии реформ и йыхвиский волостной старейшина МАРИС ТОООМЕЛЬ:

- Я не скрываю, что голосовала за Каю Каллас. Я сделала это в интересах внутреннего климата в партии. Ни одного другого кандидата на пост председателя партии не было, а я не посчитала правильным не участвовать в голосовании.

- Почему ни один из ида-вирумааских реформистов не баллотировался в правление партии?

- В правлении Партии реформ имеются, так сказать, региональные места, например, оба Вирумаа и Харьюмаа представляет в нем один человек. Поскольку я входила в правление уже два года, то поддержала уроженку здешних мест Катрин Кууземяэ, представляющую сейчас Ляэне-Вирумаа и являющуюся также членом Рийгикогу. К сожалению, ее не избрали. Надеюсь, что наши интересы будет представлять в правлении уроженка Ида-Вирумаа Марис Лаури, являющаяся также председателем парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа.

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