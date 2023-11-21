ДВА ВОПРОСА ⟩ Голосовали ли вы на выборах председателя Партии реформ за Каю Каллас?

Председатель Ида-Вируского округа Партии реформ и йыхвиский волостной старейшина МАРИС ТОООМЕЛЬ:

- Я не скрываю, что голосовала за Каю Каллас. Я сделала это в интересах внутреннего климата в партии. Ни одного другого кандидата на пост председателя партии не было, а я не посчитала правильным не участвовать в голосовании.

- Почему ни один из ида-вирумааских реформистов не баллотировался в правление партии?