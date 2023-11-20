ERR: Проблемы на финской АЭС и безветренная погода приведут к подорожанию электричества

Производство электроэнергии на третьем реакторе АЭС "Олкилуото" было прервано в воскресенье вечером. В понедельник ее работники сообщили о технической неисправности. Станция автоматически отключилась после того, как система обнаружила неисправность, сообщает финское издание Yle, которое цитирует новостной портал Rus.ERR.

Энергетическая компания "Teollisuuden Voima" объявила, что выработка электроэнергии на третьем реакторе возобновится во вторник, однако на полную мощность третий реактор снова начнет работать в ночь на четверг.