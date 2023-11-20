Пн, 20.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Энели Ефимова вновь выполнила работу, которая уже становится рутинной: улучшила рекорды Эстонии

Северное побережье
Facebook
Comments
Энели Ефимова при поддержке своего тренера Хенри Хейна за выходные установила четыре рекорда Эстонии.
Энели Ефимова при поддержке своего тренера Хенри Хейна за выходные установила четыре рекорда Эстонии. Фото: Eesti Ujumisliit

Шестнадцатилетняя уроженка Силламяэ Энели Ефимова на проходившем в выходные в Таллинне открытом чемпионате "Калева" по плаванию на короткой воде выполнила свою привычную работу - установила новые рекорды. На этот раз она установила целых четыре новых рекорда Эстонии за два дня.

В субботу она установила рекорд, показав время 1.04.01 на дистанции 100 метров брассом в предварительных заплывах, и улучшила его в финале - 1.03.79.

В воскресенье Ефимова преодолела дистанцию 50 метров брассом за 29,48 секунды, то есть побила на 0,18 секунды предыдущий рекорд, установленный всего несколько недель назад в спортцентре "Wiru" в Кохтла-Ярве.

Всего через час Ефимова показала результат 2 минуты 19,23 секунды на дистанции 200 метров брассом, что на целых три секунды лучше нынешнего рекорда Эстонии, который она установила два года назад.

- На самом деле я улучшила свои тренировки, - рассказала Ефимова ERR. - Теперь я могу быстрее плавать на длинные дистанции. Думаю, в этом и есть причина. Еще мне удались повороты, я прекрасно скользила и в итоге выложилась на полную катушку. Возможно, это и стало причиной.

Ефимова постарается не слишком давить на себя на предстоящем чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. "Это действительно круто, и я очень рада, что развилась за такой короткий срок, за два года. Просто буду делать свою работу. Я слушаю только своего тренера и маму", - сказала она.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Спорт
Наверх