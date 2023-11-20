Энели Ефимова вновь выполнила работу, которая уже становится рутинной: улучшила рекорды Эстонии

Шестнадцатилетняя уроженка Силламяэ Энели Ефимова на проходившем в выходные в Таллинне открытом чемпионате "Калева" по плаванию на короткой воде выполнила свою привычную работу - установила новые рекорды. На этот раз она установила целых четыре новых рекорда Эстонии за два дня.
В субботу она установила рекорд, показав время 1.04.01 на дистанции 100 метров брассом в предварительных заплывах, и улучшила его в финале - 1.03.79.
В воскресенье Ефимова преодолела дистанцию 50 метров брассом за 29,48 секунды, то есть побила на 0,18 секунды предыдущий рекорд, установленный всего несколько недель назад в спортцентре "Wiru" в Кохтла-Ярве.
Всего через час Ефимова показала результат 2 минуты 19,23 секунды на дистанции 200 метров брассом, что на целых три секунды лучше нынешнего рекорда Эстонии, который она установила два года назад.
- На самом деле я улучшила свои тренировки, - рассказала Ефимова ERR. - Теперь я могу быстрее плавать на длинные дистанции. Думаю, в этом и есть причина. Еще мне удались повороты, я прекрасно скользила и в итоге выложилась на полную катушку. Возможно, это и стало причиной.
Ефимова постарается не слишком давить на себя на предстоящем чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. "Это действительно круто, и я очень рада, что развилась за такой короткий срок, за два года. Просто буду делать свою работу. Я слушаю только своего тренера и маму", - сказала она.