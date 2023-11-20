Энели Ефимова вновь выполнила работу, которая уже становится рутинной: улучшила рекорды Эстонии

В субботу она установила рекорд, показав время 1.04.01 на дистанции 100 метров брассом в предварительных заплывах, и улучшила его в финале - 1.03.79.

В воскресенье Ефимова преодолела дистанцию 50 метров брассом за 29,48 секунды, то есть побила на 0,18 секунды предыдущий рекорд, установленный всего несколько недель назад в спортцентре "Wiru" в Кохтла-Ярве.

Всего через час Ефимова показала результат 2 минуты 19,23 секунды на дистанции 200 метров брассом, что на целых три секунды лучше нынешнего рекорда Эстонии, который она установила два года назад.

- На самом деле я улучшила свои тренировки, - рассказала Ефимова ERR. - Теперь я могу быстрее плавать на длинные дистанции. Думаю, в этом и есть причина. Еще мне удались повороты, я прекрасно скользила и в итоге выложилась на полную катушку. Возможно, это и стало причиной.