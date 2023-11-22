ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Водный вопрос требует решения

Городская агломерация Кохтла-Ярве и Йыхви уже десятки лет потребляет воду, черпаемую из водозабора Куртна-Вазавере. И в течение почти всего этого времени ситуация с питьевой водой была на пределе. В советское время властям даже приходилось ограничивать потребление воды прежде всего во время строительства нового жилого района Ийдла, когда потребление воды в регионе значительно возросло. Тогда бывали также периоды, когда воду подавали в жилые дома в определенные часы, а на остальное время людям приходилось запасаться бытовой водой в емкостях.
Наверное, уже тогда головную боль доставлял также вопрос окружающей среды, ведь как потребление воды, так и добыча влияли на уникальную Куртнаскую озерную систему. На сегодня влияние добычи уменьшилось, ведь две из трех бывших сланцевых шахт закрыты, однако самым большим фактором влияния все же является потребление питьевой воды из Куртна.
Когда дюжину лет назад с помощью финансирования со стороны Евросоюза основательно обновили региональную водную систему, то предварительно проводились ведь также оценки влияний на окружающую среду и прочие исследования последствий, и странно, что тогда посчитали возможным черпать больше воды, чем это разрешено сейчас. Выполненное четыре года назад исследование озерной системы отметило, что часть озер могут погибнуть, если ничего не предпринять, вот теперь и ищут возможности найти новые источники питьевой воды, чтобы сохранить уникальную озерную систему.
Однако государству нужно подумать и о том, каковы будут возможности на случай, если потребление воды в окрестностях Кохтла-Ярве и Йыхви увеличится. Если этого не будет сделано, то это может стать препятствием для развития региона: идет ли речь о промышленной инвестиции или о развитии недвижимости - питьевая вода требуется сегодня всем.