ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Водный вопрос требует решения

Наверное, уже тогда головную боль доставлял также вопрос окружающей среды, ведь как потребление воды, так и добыча влияли на уникальную Куртнаскую озерную систему. На сегодня влияние добычи уменьшилось, ведь две из трех бывших сланцевых шахт закрыты, однако самым большим фактором влияния все же является потребление питьевой воды из Куртна.

Когда дюжину лет назад с помощью финансирования со стороны Евросоюза основательно обновили региональную водную систему, то предварительно проводились ведь также оценки влияний на окружающую среду и прочие исследования последствий, и странно, что тогда посчитали возможным черпать больше воды, чем это разрешено сейчас. Выполненное четыре года назад исследование озерной системы отметило, что часть озер могут погибнуть, если ничего не предпринять, вот теперь и ищут возможности найти новые источники питьевой воды, чтобы сохранить уникальную озерную систему.