Нарвский "Транс" вылетел из Кубка Эстонии по футболу

Положение нарвитян испортилось на 72-й минуте, когда Денис Поляков был вынужден покинуть поле из-за второй желтой карточки. Численным перевесом "Виймси" воспользовался спустя четыре минуты, когда Оскар Мяги отправил мяч в ворота Алексея Матросова.

Поскольку усилия "Транса", находившегося в меньшинстве, не принесли плодов, возможность побороться за кубок в следующих турах серии весной будущего года оказалась потеряна. В субботу также выяснилось, что "Нарва-Транс" не имеет надежд на участие в евросерии в следующем сезоне.