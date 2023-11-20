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Нарвский "Транс" вылетел из Кубка Эстонии по футболу

Северное побережье
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Неспокойный сезон "Нарва-Транса" закончился печально: серия в лиге мастеров завершилась четырьмя поражениями подряд, а в кубковой серии не удалось одолеть выступающего в первой лиге "Виймси".
Неспокойный сезон "Нарва-Транса" закончился печально: серия в лиге мастеров завершилась четырьмя поражениями подряд, а в кубковой серии не удалось одолеть выступающего в первой лиге "Виймси". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Действующий обладатель кубка Эстонии по футболу - нарвский "Транс" - уже не сумеет защитить этот титул, поскольку выбыл из борьбы в 1/8 финала.

В субботнем выездном матче "Транс" проиграл со счетом 0:1 футбольному клубу "Виймси", занимающему второе место в первой лиге.

Положение нарвитян испортилось на 72-й минуте, когда Денис Поляков был вынужден покинуть поле из-за второй желтой карточки. Численным перевесом "Виймси" воспользовался спустя четыре минуты, когда Оскар Мяги отправил мяч в ворота Алексея Матросова.

Поскольку усилия "Транса", находившегося в меньшинстве, не принесли плодов, возможность побороться за кубок в следующих турах серии весной будущего года оказалась потеряна. В субботу также выяснилось, что "Нарва-Транс" не имеет надежд на участие в евросерии в следующем сезоне.

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