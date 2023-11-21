Наряду со связанными с переходом на эстоноязычное образование страхами образовательный форум в Нарве сосредоточился на вопросе, какие ценности несет эстоноязычное образование русской молодежи.
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Реформа образования ⟩ Переход ставит целью не только язык, но и изменения в школьной культуре
НКО "Eesti Haridusfoorum" ("Эстонский образовательный форум") пригласило обсудить в течение двух дней проблемы перехода на эстоноязычное образование. В различных докладах говорилось о том, что волнует учителей, школьных руководителей и родителей. Ученый-социолог Марью Лауристин провела панельную дискуссию и спрашивала, есть ли также проблемы у молодежи.