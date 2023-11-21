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Реформа образования ⟩ Переход ставит целью не только язык, но и изменения в школьной культуре

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В ходе обсуждения, которым руководила ученый-социолог Марью Лауристин, своими мыслями о переходе на эстоноязычное обучение делились родитель и режиссер Алена Суржикова, учитель Михаил Могутов, политик Денис Ларченко и мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер.
В ходе обсуждения, которым руководила ученый-социолог Марью Лауристин, своими мыслями о переходе на эстоноязычное обучение делились родитель и режиссер Алена Суржикова, учитель Михаил Могутов, политик Денис Ларченко и мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Наряду со связанными с переходом на эстоноязычное образование страхами образовательный форум в Нарве сосредоточился на вопросе, какие ценности несет эстоноязычное образование русской молодежи.

НКО "Eesti Haridusfoorum" ("Эстонский образовательный форум") пригласило обсудить в течение двух дней проблемы перехода на эстоноязычное образование. В различных докладах говорилось о том, что волнует учителей, школьных руководителей и родителей. Ученый-социолог Марью Лауристин провела панельную дискуссию и спрашивала, есть ли также проблемы у молодежи.

Молодой политик, член Нарвского горсобрания Денис Ларченко ("Eesti 200") отметил, что проблемы молодежи связаны главным образом с ее будущим. "Молодежь считает, что если сейчас не выучит эстонский, то у нее не будет также будущего в Эстонии. И, конечно, молодые хотят видеть свое будущее в Эстонии".

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