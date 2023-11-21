Реформа образования ⟩ Переход ставит целью не только язык, но и изменения в школьной культуре

НКО "Eesti Haridusfoorum" ("Эстонский образовательный форум") пригласило обсудить в течение двух дней проблемы перехода на эстоноязычное образование. В различных докладах говорилось о том, что волнует учителей, школьных руководителей и родителей. Ученый-социолог Марью Лауристин провела панельную дискуссию и спрашивала, есть ли также проблемы у молодежи.

Молодой политик, член Нарвского горсобрания Денис Ларченко ("Eesti 200") отметил, что проблемы молодежи связаны главным образом с ее будущим. "Молодежь считает, что если сейчас не выучит эстонский, то у нее не будет также будущего в Эстонии. И, конечно, молодые хотят видеть свое будущее в Эстонии".