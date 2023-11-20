В Нарве установят и украсят две рождественские ели родом из Вийвиконна

По результатам конкурса поставки, проведенного Нарвской городской управой, договор об установке и последующем демонтаже двух праздничных елей заключили с ТОО "Andruse Hulgikaubanduse", которое предложило на выбор несколько вариантов хвойных деревьев. Самые красивые из предложенных елей растут и будут спилены в Вийвиконна.

Общая стоимость договора об установке, а потом демонтаже и утилизации двух елей составила 28800 евро, считая с налогом с оборота. Нарвская горуправа предполагала изначально, объявляя конкурс поставки, что это обойдется ей в 14000 евро, то есть в два раза дешевле.

Украшение елки на Петровской площади останется таким же, как и в прошлом году. Для ели на Ратушной площади закуплены новые шары и гирлянды.

По словам старшего специалиста по коммунальным вопросам Департамента городского хозяйства Риммы Алексеевой, все новогодние украшения экономичны по энергопотреблению, так как используются экономичные LED-лампы.

- В парке EV100 в этом году установка елки не предусмотрена, но появится новогодняя инсталляция. В основном городские улицы будут украшены так же, как и в прошлом году. В планах дополнить украшения на проспекте Кангеласте, установить новые световые инсталляции на новом турбо-кольце Кересе, а также установить две рождественские светящиеся фигуры в виде оленей на улице Линнусе около Пляжного здания. Подготовка к работам по включению новогодних украшений уже началась, - сообщила Алексеева.