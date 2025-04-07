Для признания заслуг деятелей культуры города Нарва ищут кандидатов

Отдел культуры Нарвской городской управы приглашает выдвигать кандидатов для признания заслуг деятелей культуры города Нарва. Сообщается, что цель этой инициативы - отметить людей и коллективы, которые внесли значительный вклад в развитие культурной жизни Нарвы, а также реализовали значимые и долговременные культурные инициативы, имеющие особое значение для города.

К участию в признании приглашаются как отдельные лица, в том числе молодежь, так и объединения и творческие коллективы, которые в период с мая 2024 года по апрель 2025 года включительно добились ярких достижений, реализовали инновационные проекты или организовали события, оставившие заметный след в культурной жизни Нарвы.

Кандидатов можно выдвигать в следующих номинациях:

аудиовизуальное искусство,

изобразительное и прикладное искусство,

сценические искусства,

музыка,

литература,

народная культура.

Выдвигать кандидатов могут как физические, так и юридические лица. Для этого необходимо заполнить анкету представления кандидата и направить ее в электронном виде до 30 апреля на адрес электронной почты jelena.protkova@narva.ee с пометкой "признание деятелей культуры".