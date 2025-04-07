Для признания заслуг деятелей культуры города Нарва ищут кандидатов

Нарва отметит выдающихся деятелей культуры: прием кандидатур открыт, как проинформировала горуправа.
Отдел культуры Нарвской городской управы приглашает выдвигать кандидатов для признания заслуг деятелей культуры города Нарва. Сообщается, что цель этой инициативы - отметить людей и коллективы, которые внесли значительный вклад в развитие культурной жизни Нарвы, а также реализовали значимые и долговременные культурные инициативы, имеющие особое значение для города.
К участию в признании приглашаются как отдельные лица, в том числе молодежь, так и объединения и творческие коллективы, которые в период с мая 2024 года по апрель 2025 года включительно добились ярких достижений, реализовали инновационные проекты или организовали события, оставившие заметный след в культурной жизни Нарвы.
Кандидатов можно выдвигать в следующих номинациях:
- аудиовизуальное искусство,
- изобразительное и прикладное искусство,
- сценические искусства,
- музыка,
- литература,
- народная культура.
Выдвигать кандидатов могут как физические, так и юридические лица. Для этого необходимо заполнить анкету представления кандидата и направить ее в электронном виде до 30 апреля на адрес электронной почты jelena.protkova@narva.ee с пометкой "признание деятелей культуры".
Поступившие предложения будут рассмотрены специально созданной комиссией отдела культуры, которая определит деятелей, достойных признания.