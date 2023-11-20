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Вводится новый порядок выдачи рецептов на психоактивные вещества

Северное побережье
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Лекарства. Фотография иллюстративная.
Лекарства. Фотография иллюстративная. Фото: Toomas Huik

В Эстонии с декабря ужесточат систему выдачи рецептов на психоактивные лекарства. Как пишет Rus.ERR, врачи отмечают, что люди стали чаще попадать в зависимость от этих препаратов и их употребление следует взять под жесткий контроль.

С 1 декабря вводится новый порядок выдачи рецептов на психоактивные вещества - бензодиазепины, а проще говоря, на некоторые виды снотворных и успокоительных препаратов. Количество, которое будет выдаваться по рецепту, сократят в два раза. Также если раньше рецепт учитывал до 60 таблеток на два месяца, то теперь максимально допустимыми будут 30 таблеток на месяц, передают "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR.

Врачи говорят, что препараты помогающие заснуть или справиться с тревожностью стали существенной проблемой для тысяч жителей Эстонии. Они, конечно же, помогают справиться с недугом, но некоторые люди начинают ими злоупотреблять, а после у них начинается зависимость.

"При их долгосрочном использовании в организме происходят такие же процессы, как и от приема алкоголя. Появляется зависимость, появляется острое желание снова и снова употреблять это лекарство и возрастает устойчивость к препарату. То есть если пациент начинал с половины или даже четверти таблетки снотворного и это на него довольно сильно воздействовало, то со временем уже понадобиться целая таблетка, потом полторы, потом две и это количество будет постоянно увеличиваться, чтобы достичь того же эффекта", - говорит семейный врач Пирет Роспу.

В Эстонии более 4000 человек выписывают себе бензодиазепины, и чиновники отмечают, что их число растет из года в год.

Подробнее - в публикации Rus.ERR.

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