Череда конференций приведет в Ида-Вирумаа множество известных людей

В пятницу в Йыхвиском концертном доме состоится посвященная развитию образовательной сети конференция "HaridusLood". Будут рассмотрены разные темы. Почему Эстония нуждается в адаптации образовательной сети? Как повысить сознательность и способность самоуправлений принимать решения по вопросам образовательной сети и сферы образования, а также увеличить сотрудничество при предоставлении качественного образования? Что вообще значит "качественное образование" и как гарантировать его жизнеспособность? Каково будущее нашей школьной сети?

На конференции слово будет предоставлено как президенту республики Алару Карису, так и министру образования и науки Кристине Каллас и председателю правления Союза городов и волостей Эстонии Михаилу Кылварту. Среди выступающих есть также йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель, бывший министр образования и науки и эксперт по образованию Яак Аавиксоо, канцлер юстиции Юлле Мадизе, госконтролер Янар Хольм, предприниматель, руководитель программы "Lae end" и бывший исполнительный руководитель "Eesti Energia" Хандо Суттер, а также руководитель "Bolt" и создатель образовательного фонда "Heategu" Мартин Виллиг.