Череда конференций приведет в Ида-Вирумаа множество известных людей

На этой неделе в Ида-Вирумаа пройдут одна за другой три конференции, которые сосредоточатся главным образом на будущем уезда и соберут на месте множество известных людей Эстонии.
В среду ученые, предприниматели и специалисты соберутся на форуме, посвященному справедливому переходу, чтобы поделиться ожиданиями и возможностями в связи с новыми проектами развития. Организаторы обещают, что на форуме можно будет получить обзор ждущих Ида-Вирумаа планов справедливого перехода, послушать вдохновляющих ораторов и наладить контакты.
Среди прочих выступят министр регионального развития Мадис Каллас, президент Эстонской академии наук Тармо Соомере, проректор TalTech по предпринимательству Эрик Пуура, проректор Тартуского университета по развитию Тыну Эско, директор Вирумааского колледжа TalTech и координатор консорциума фонда справедливого перехода Маре Роозилехт.
На обсуждении с участием предпринимателей мыслями поделятся председатель правления "Eesti Energia" Андрус Дурейко, председатель правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманн, председатель правления "NPM Silmet" Райво Васну и исполнительный руководитель "Ragn Sells Eesti" Кай Реало.
В четверг на проходящей в Нарва-Йыэсуу Ида-Вирумааской инвестиционной конференции разговор пойдет о том, почему Ида-Вирумаа мог бы являться идеальным местом для осуществления планов развития предприятий.
Своими мыслями поделятся среди прочих руководитель эстонского представительства Еврокомиссии Вивиан Лоонела, руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэт Куусмик, председатель правления "NPM Silmet" Райво Васну и ида-вируский представитель правительства Яанус Пурга. В панельной дискуссии будут участвовать руководитель Ида-Вируского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк, представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа Катри Райк и партнер консультационной фирмы "Prudentia Advisory" Иллар Каазик.
В пятницу участники конференции сядут в автобусы, которые повезут их на строительство завода магнитов, в будущий район недвижимости "Seagate" в Нарва-Йыэсуу, на аэродром в Олгина и в Силламяэский порт.
В пятницу в Йыхвиском концертном доме состоится посвященная развитию образовательной сети конференция "HaridusLood". Будут рассмотрены разные темы. Почему Эстония нуждается в адаптации образовательной сети? Как повысить сознательность и способность самоуправлений принимать решения по вопросам образовательной сети и сферы образования, а также увеличить сотрудничество при предоставлении качественного образования? Что вообще значит "качественное образование" и как гарантировать его жизнеспособность? Каково будущее нашей школьной сети?
На конференции слово будет предоставлено как президенту республики Алару Карису, так и министру образования и науки Кристине Каллас и председателю правления Союза городов и волостей Эстонии Михаилу Кылварту. Среди выступающих есть также йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель, бывший министр образования и науки и эксперт по образованию Яак Аавиксоо, канцлер юстиции Юлле Мадизе, госконтролер Янар Хольм, предприниматель, руководитель программы "Lae end" и бывший исполнительный руководитель "Eesti Energia" Хандо Суттер, а также руководитель "Bolt" и создатель образовательного фонда "Heategu" Мартин Виллиг.
Череда конференций продолжится на следующей неделе, когда 28 ноября в Нарва-Йыэсуу состоится бизнес-семинар под названием "Landing in Narva", или "Приземление в Нарве", на котором речь пойдет о развитии местной авиации. Выступающими будут среди прочих министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало, руководитель Нарвского промышленного парка Вадим Орлов и финский профессор Йорма Мянтинен, который расскажет, как развивать совместно промышленный парк и аэродром.