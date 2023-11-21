В Йыхви завершился XV балетный фестиваль, главным гостем которого был Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени М.В. Лысенко. Спектакли "Жизель" и "Белоснежка и семь гномов", а также балетный гала-концерт, состоящий из лирических картин балетов и зажигательных танцевальных номеров, зрители принимали с восторгом, долго не отпуская артистов со сцены. Они покорили публику не только своей энергетикой и артистизмом, но также и совершенной техникой танца. О том, как и чем живет в условиях продолжающейся войны знаменитый театр, как удается сохранить традиции и уровень мастерства, рассказала заместитель генерального директора театра Ольга Евдокимова.