Йыхвиская футбольная команда сделала шаг в сторону более сильной лиги

Йыхвиская футбольная команда "Phoenix" сделала шаг в сторону третьей по силе эстонской лиги - В-уровня первой лиги, разгромив в первом туре переходных игр сакуский "Sporting" со счетом 6:1.
Во встрече, проходившей в воскресенье в Кохтла-Ярве на поле с искусственным газоном, "Phoenix" уже к концу первого тайма вел в счете 4:0. По два гола забили в этой игре Елисей Захаров и Иван Радионов. По одному голу добавили Андрей Врабие и Матвей Минаев.
Если в повторной игре в среду не случится неожиданного поражения, то "Phoenix" выйдет в решающую серию переходных игр, победа в которой обеспечит йыхвиской команде на следующий сезон место на В-уровне первой лиги, где играют команды из третьей по уровню десятки в Эстонии.
Основной турнир северо-восточной зоны второй лиги йыхвиский "Phoenix" закончил на втором месте.
Большей частью с теми же игроками "Phoenix" участвует также в эстонской футзальной лиге мастеров. Поскольку сейчас для клуба важнее переходные игры в большом футболе, то в воскресенье в футзале пришлось отдать победу за отказ лидеру лиги - команде "SMSraha" из Виймси, так как участвовать в обеих играх одновременно возможности не имелось.
В последнем туре футзала силламяэский "NPM Silmet" выиграл у нарвского "United" со счетом 5:0. Команды Силламяэ и Нарвы набрали по девять очков и делят 2-5-е места. Набравший шесть очков йыхвиский "Phoenix" занимает 6-е место.