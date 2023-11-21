Йыхвиская футбольная команда сделала шаг в сторону более сильной лиги

Во встрече, проходившей в воскресенье в Кохтла-Ярве на поле с искусственным газоном, "Phoenix" уже к концу первого тайма вел в счете 4:0. По два гола забили в этой игре Елисей Захаров и Иван Радионов. По одному голу добавили Андрей Врабие и Матвей Минаев.

Если в повторной игре в среду не случится неожиданного поражения, то "Phoenix" выйдет в решающую серию переходных игр, победа в которой обеспечит йыхвиской команде на следующий сезон место на В-уровне первой лиги, где играют команды из третьей по уровню десятки в Эстонии.

Основной турнир северо-восточной зоны второй лиги йыхвиский "Phoenix" закончил на втором месте.

Большей частью с теми же игроками "Phoenix" участвует также в эстонской футзальной лиге мастеров. Поскольку сейчас для клуба важнее переходные игры в большом футболе, то в воскресенье в футзале пришлось отдать победу за отказ лидеру лиги - команде "SMSraha" из Виймси, так как участвовать в обеих играх одновременно возможности не имелось.