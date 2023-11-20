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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Выходные отметились насилием в отношении женщин

18-19 ноября 2023 г.
Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

18 ноября в полицию сообщили, что в квартирном доме на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 41-летний мужчина ударил свою супругу. Ударившего задержали на месте происшествия.

В тот же день полиция получила сообщение, что в квартирном доме на улице Кастехейна в Ахтме 27-летний мужчина в ходе конфликта ударил знакомую женщину. Полиция задержала мужчину.

18 ноября в полицию поступило сообщение, что в Ахтме 41-летний мужчина в ходе конфликта ударил острым предметом свою мать. Ударившего задержали в качестве подозреваемого

В субботу в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 55-летний мужчина напал на свою супругу и ее подругу.

19 ноября в полицию поступило сообщение, что в квартирном доме на улице Раквере в Нарве в ходе совместного распития алкоголя 49-летний мужчина ударил в результате возникшего конфликта 44-летнюю женщину. Полиция задержала ударившего.

Для расследования всех этих эпизодов начаты уголовные производства.

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