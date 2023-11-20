За год снизился индекс цен производителей промышленной продукции

По сравнению с октябрем 2022 года больше всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электроэнергии, деревообработке и производстве бумаги. Противоположное влияние оказало повышение цен в производстве электрооборудования, а также в производстве промышленных машин и оборудования.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с сентябрем текущего года на индекс повлияло прежде всего снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве топливных масел, электрооборудования и электронного оборудования. "На индекс повлияло также повышение цен в производстве изделий из древесины", - отметила Шокман.

Индекс цен на экспортную продукцию в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,5%. Более всего снизились цены электроэнергии, нефтепродуктов и электронного оборудования. При этом наиболее повысились цены обуви и изделий из кожи, а также продуктов питания. По сравнению с октябрем 2022 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 2,4%.