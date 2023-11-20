Пн, 20.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

За год снизился индекс цен производителей промышленной продукции

Северное побережье
Facebook
Comments
Нарвское производство компании "Fortaco".
Нарвское производство компании "Fortaco". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, по данным Департамента статистики снизился в октябре по сравнению с сентябрем на 0,4% и по сравнению с октябрем прошлого года - на 3,0%.

По сравнению с октябрем 2022 года больше всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электроэнергии, деревообработке и производстве бумаги. Противоположное влияние оказало повышение цен в производстве электрооборудования, а также в производстве промышленных машин и оборудования.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с сентябрем текущего года на индекс повлияло прежде всего снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве топливных масел, электрооборудования и электронного оборудования. "На индекс повлияло также повышение цен в производстве изделий из древесины", - отметила Шокман.

Индекс цен на экспортную продукцию в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,5%. Более всего снизились цены электроэнергии, нефтепродуктов и электронного оборудования. При этом наиболее повысились цены обуви и изделий из кожи, а также продуктов питания. По сравнению с октябрем 2022 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 2,4%.

Индекс цен на импортную продукцию в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,3%. Более всего снизились цены электроэнергии, нефтепродуктов, а также бумаги и изделий из бумаги. В то же время наиболее повысились цены изделий из древесины, цены в горнодобывающей промышленности и цены транспортных средств. По сравнению с октябрем 2022 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 3,3%.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Экономика
Наверх