Большими силами тушили один опасный гараж в Кохтла-Ярве

В понедельник, 20 ноября, в 16.03 в центр тревоги поступило сообщение из Кохтла-Ярве о горящем гараже возле жилого дома на улице Эндла в Ярвеском районе города. По словам звонившего, автомобиля в гараже не было, но внутри хранилось топливо.