Большими силами тушили один опасный гараж в Кохтла-Ярве

В горевшем гараже рядом с жилым домом хранилось топливо, поэтому тушение было сопряжено с дополнительными сложностями.
В понедельник, 20 ноября, в 16.03 в центр тревоги поступило сообщение из Кохтла-Ярве о горящем гараже возле жилого дома на улице Эндла в Ярвеском районе города. По словам звонившего, автомобиля в гараже не было, но внутри хранилось топливо.
К моменту прибытия первых пожарных уже вовсю горела крыша строения.
К месту происшествия были вызваны спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли. Они сообща справились с огнем окончательно в 17.22.