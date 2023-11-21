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Большими силами тушили один опасный гараж в Кохтла-Ярве

Северное побережье
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Спасатели во время тушения пожара.
Спасатели во время тушения пожара. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

В горевшем гараже рядом с жилым домом хранилось топливо, поэтому тушение было сопряжено с дополнительными сложностями.

В понедельник, 20 ноября, в 16.03 в центр тревоги поступило сообщение из Кохтла-Ярве о горящем гараже возле жилого дома на улице Эндла в Ярвеском районе города. По словам звонившего, автомобиля в гараже не было, но внутри хранилось топливо.

К моменту прибытия первых пожарных уже вовсю горела крыша строения.

К месту происшествия были вызваны спасательные команды из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли. Они сообща справились с огнем окончательно в 17.22.

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