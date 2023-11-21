ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ Мошенники совершают массовый обзвон телефонным роботом

Мошенническая схема схожа с прежними ложными звонками, когда мошенники представляются полицейскими. Человеку, принявшему распространяющийся в настоящее время автоматический звонок роботом, сообщается, что данные его ID-карты похищены, а он сам объявлен в международный розыск.

Во время такого звонка просят набрать на клавиатуре телефона цифру один, чтобы продолжить разговор якобы с полицейским.

Руководитель службы по расследованию тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин подтверждает, что от полиции Эстонии эти звонки не поступают.

- Мошенники стали очень активными, сегодня такой автоматический звонок роботом получили более 100 человек в Эстонии. Цель мошенников - получить доступ к деньгам или данным людей. Если вам поступает звонок с неизвестного номера и звонящий утверждает, что ваши данные похищены, сразу же прекратите разговор, - сказал Миленин, выражая благодарность всем, кто сразу же опознал ложный звонок и сообщил о нем в полицию.

По данным полиции, в настоящий момент потерпевших нет.