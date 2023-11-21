Глава МВД Эстонии не видит необходимости в превентивном закрытии восточных погранпунктов

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил в интервью "Postimees", что если организованное Россией миграционное давление затронет и Эстонию, нам тоже придется закрыть погранпункты. Превентивное закрытие погранпунктов министр не считает разумным.
Помимо закрытия четырех пограничных пунктов на границе с Россией, Финляндия также изменила часы работы других погранпунктов - они больше не открыты так долго, как раньше, о чем напомнил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.
- На прошлой неделе границу Эстонии пытались пересечь 119 человек, всех их отправили обратно. Вчера (20 ноября) на эстонско-российской границе было 11 человек, желающих попасть в Эстонию. У нас была информация, что эти 11 сирийских беженцев часами стояли на погранпункте с российской стороны. В какой-то момент вынесли камеру, чтобы заснять пересечение границы, а затем этих людей отправили на эстонскую сторону. Наша полиция проверила их и отправила обратно, - рассказал Ляэнеметс в интервью для "Postimees". - Однако, поскольку это засняли русские, то все уже есть в интернете и в новостях. Так что нет ничего случайного. Все используется как информационная операция, и вместе с этим формируется отношение российского общества. С помощью таких видео Эстонию можно показать как страну, где не соблюдаются права человека.
- Это видео распространяется в соцсетях и выглядит как спланированный сценарий: один из мужчин, у которого нет законных оснований для въезда в ЕС, на границе в какой-то момент падает на колени перед эстонским полицейским. Все это снимается с российской стороны на камеру. Далее в видео мужчины ругают Эстонию и хвалят Россию.
По мнению эстонского министра внутренних дел, если Финляндия будет вынуждена закрыть все погранпункты, то можно предположить, что при желании Москвы иностранные беженцы будут доставлены к границе Эстонии.
- До сих пор нам удавалось работать без закрытия пограничных пунктов. Я надеюсь, что мы сможем продолжить работать и дальше, но если эти люди из-за холода начнут двигаться на юг, нам, возможно, в какой-то момент придется закрыть наши погранпункты, - сказал Ляэнеметс.
С интервью целиком можно ознакомиться в публикации Rus.Postimees.