Глава МВД Эстонии не видит необходимости в превентивном закрытии восточных погранпунктов

- На прошлой неделе границу Эстонии пытались пересечь 119 человек, всех их отправили обратно. Вчера (20 ноября) на эстонско-российской границе было 11 человек, желающих попасть в Эстонию. У нас была информация, что эти 11 сирийских беженцев часами стояли на погранпункте с российской стороны. В какой-то момент вынесли камеру, чтобы заснять пересечение границы, а затем этих людей отправили на эстонскую сторону. Наша полиция проверила их и отправила обратно, - рассказал Ляэнеметс в интервью для "Postimees". - Однако, поскольку это засняли русские, то все уже есть в интернете и в новостях. Так что нет ничего случайного. Все используется как информационная операция, и вместе с этим формируется отношение российского общества. С помощью таких видео Эстонию можно показать как страну, где не соблюдаются права человека.