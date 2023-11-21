Решение о закрытии границы с Россией может быть принято за считанные минуты

Решение о том, будут ли в случае необходимости закрыты один, два или все три погранперехода на границе Эстонии и России очень четко будет зависеть от поведения второй стороны, как заявил ERR руководитель эстонской погранохраны Вейко Коммусаар.

Он пояснил, что в зависимости от развития событий, решение может быть принято государством за считаные минуты или часы.

Коммусаар также уточнил, что сценарий при котором Эстония начнет закрывать свои погранпункты, станет реален в том случае, если выдворение нелегалов регулярно прибывающих на границу, далее окажется невозможным.

- Люди, которые сегодня прибывают на границу, ищут все возможные пути, чтобы попасть в Европейский союз. Конечно, эти люди не сами додумались до этого - существуют определенные группы, которые обещают этим людям легкое пересечение границы. Эта деятельность не может происходить без согласия государства, в данном случае Российской Федерации, - уверен Коммусаар.

Он призвал людей не пересекать восточную границу без крайней необходимости, потому что ситуация может быстро измениться и люди могут оказаться в ситуации, когда привычный маршрут пересечения границы окажется закрыт.