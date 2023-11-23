ЗА РЕШЕТКОЙ ⟩ Жизнь в Вируской тюрьме в хорошем смысле слова скучна

Старший надзиратель подразделения сопровождения Вируской тюрьмы Ристо Мянни за несколько лет совершил впечатляющий карьерный взлет. Теперь в его обязанности входит тренировать других надзирателей и сопровождать заключенных, например, во время визитов в больницу.

Все мы имеем некоторое представление о том, какова жизнь в тюрьме. Будь то шумные и наглые заключенные из американских фильмов, жуткие сцены о пребывающих в смысле гигиены в каменном веке азиатских коррекционных учреждениях или еще что-то. Однако прогулка по Вируской тюрьме разрушает все виденные прежде кадры, и в конце концов можно сказать, что жизнь в Вируской тюрьме - в хорошем смысле слова - скучна.