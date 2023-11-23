ЗА РЕШЕТКОЙ ⟩ Жизнь в Вируской тюрьме в хорошем смысле слова скучна

Все мы имеем некоторое представление о том, какова жизнь в тюрьме. Будь то шумные и наглые заключенные из американских фильмов, жуткие сцены о пребывающих в смысле гигиены в каменном веке азиатских коррекционных учреждениях или еще что-то. Однако прогулка по Вируской тюрьме разрушает все виденные прежде кадры, и в конце концов можно сказать, что жизнь в Вируской тюрьме - в хорошем смысле слова - скучна.
Количество тюрем с годами сокращается. В расположенной в Йыхви Вируской тюрьме на сегодня чуть больше 600 заключенных. Руководителю отдела надзора Виллиаму Линдеру, работающему здесь со дня открытия тюрьмы в 2008 году, тоже помнится, что в отделении для молодежи, например, заключенных поначалу было около 190, а на сегодня эта цифра сократилась всего до двадцати.