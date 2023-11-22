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Президент посетит в Ида-Вирумаа шахту, школы и погранпункт

Северное побережье
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В должности президента Алар Карис каждый год совершает многодневный визит в Ида-Вирумаа. Этот снимок сделан два года назад, когда президент посетил погранпункт в Нарве.
В должности президента Алар Карис каждый год совершает многодневный визит в Ида-Вирумаа. Этот снимок сделан два года назад, когда президент посетил погранпункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Президент Алар Карис в четверг прибудет в Ида-Вирумаа с двухдневным визитом.

Президент посетит погранпункт в Нарве и ознакомится со строительством завода масел в Аувере. А в ходе визита на шахту "Эстония" он также спустится под землю.

Алар Карис планирует посетить йыхвискую школу программирования "kood/Jõhvi", Нарвскую эстонскую государственную гимназию и Славянскую основную школу Кохтла-Ярве. Там состоится дискуссия, тема которой - переход на эстоноязычное образование. Президент также встретится с руководителями города Кохтла-Ярве Вирве Линдер и Эдуардом Одинцом, сообщила канцелярия президента.

В пятницу президент примет участие в конференции "HaridusLood", посвященной развитию образовательной сети, которая состоится в Йыхвиском концертном доме.

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