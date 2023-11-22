Президент посетит в Ида-Вирумаа шахту, школы и погранпункт

Президент посетит погранпункт в Нарве и ознакомится со строительством завода масел в Аувере. А в ходе визита на шахту "Эстония" он также спустится под землю.

Алар Карис планирует посетить йыхвискую школу программирования "kood/Jõhvi", Нарвскую эстонскую государственную гимназию и Славянскую основную школу Кохтла-Ярве. Там состоится дискуссия, тема которой - переход на эстоноязычное образование. Президент также встретится с руководителями города Кохтла-Ярве Вирве Линдер и Эдуардом Одинцом, сообщила канцелярия президента.